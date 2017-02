YouTube wprowadza tryb nocny. Użytkownicy to pokochają?

Wizualnie YouTube nie zmieniał się od ładnych paru lat, a podstawowa kolorystyka jest niezmienna praktycznie od początku serwisu. Jednak Google nieustannie pracuje nad usprawnieniami i nie są to tylko nowe funkcje reklamowe. Zmiany wprowadzane są stopniowo – podobnie jak zmiany na Facebooku, pojawiają się one stopniowo u użytkowników. Dla przykładu – mój YT jeszcze się nie zmienił.

Najważniejszą ze zmian, które powoli się pojawiają, jest tryb nocny. To szczególnie ważne (i wygodne) dla tych, którzy lubią korzystać z YouTube nocą i męczył ich ostry kontrast białego tła. Jak donoszą serwisy technologiczne (SpidersWeb, AntyWeb), włączenie trybu nocnego będzie bardzo proste – wystarczy kliknąć w ikonkę profilu i wybrać spośród dostępnych opcji.

Oprócz zmiany kolorystyki tła, YouTube zmieni też trochę swój wygląd w duchu Material Design. Witryna stanie się bardziej płaska i przejrzysta – zwiększą się prześwity między proponowanymi filmami (co na pewno nie zmartwi popularnych youtuberów). Również komentarze staną się lepiej eksponowane i czytelne. Wątpliwe, by wpłynęło to na ich jakość, jednak na pewno będzie je łatwiej czytać.

Niewiele zmieni się w przypadku ekranu samego odtwarzacza. Z zasadniczych zmian można wskazać tylko mocniejsze zaakcentowanie przycisku subskrypcji i zniknięcie ikonki informującej o stosunku pozytywnych do negatywnych głosów.

Trudno powiedzieć, kiedy zmiany w estetyce i drobne zmiany funkcjonale pojawią się u wszystkich użytkowników YT. Wdrażanie ich może trochę potrwać (szczególnie, że pierwsze informacje o zmianach były znane już w 2016 roku), ale zapewne prędzej czy później każdy będzie korzystał z odnowionego YouTube.

A niecierpliwi chcący jak najszybciej mieć tryb nocny (który cieszy się olbrzymią popularnością choćby w aplikacji Twittera czy serwisu 9gag), mogą już dokonać zmiany ręcznie poprzez funkcję konsoli. Instrukcję bez problemu można znaleźć w sieci.