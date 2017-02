"Playboy" znów z roznegliżowanymi kobietami

Jednocześnie dyrektor kreatywny Cooper Hefner przyznał, że zeszłoroczna decyzja o usunięciu nagości ze stron "Playboya" była błędem.- Dzisiaj odzyskujemy naszą tożsamość i to czym jesteśmy - napisał Hefner w poniedziałek na Twitterze. Tym samym cofnięto decyzję z marca 2016 roku o rezygnacji z nagości.Amerykański magazyn rozpoczął również kampanię promocyjną wydania na marzec-kwiecień publikując zdjęcie playmate (dziewczyny miesiąca) oznaczając je hashtagiem #NakedIsNormal.Jak tłumaczy BBC na swojej stronie internetowej decyzja ta spotkała się z mieszanymi reakcjami odbiorców w mediach społecznościowych. Część z nich ocenia ją jako "krok w dobrą stronę", inni zauważają, że ma to związek ze spadającą sprzedażą miesięcznika.Poza roznegliżowanymi kobietami na łamy "Playboya" wracają też stare rubryki takie jak filozofia Playboya i dowcipy imprezowe. Zmiany dotkną też okładki, z której zniknie podtytuł - "Rozrywka dla Mężczyzn".- Playboy zawsze będzie marką lifestyle'ową skoncentrowaną na zainteresowaniach mężczyzn, jednak wraz z ewolucją roli genderowych w społeczeństwie, również i my będziemy się zmieniać - podkreślił Hefner."Playboy" zadebiutował w grudniu 1953 roku numerem z Marylin Monroe na okładce. Po początkowym sukcesie szybko zaczął być atakowany z jednej strony przez prawicowych polityków a z drugiej przez feministki za sprowadzanie kobiet do roli "obiektów seksualnych".W szczytowym okresie w 1975 roku sprzedawano ok. 5,6 mln egzemplarzy miesięcznika. W zeszłym roku było to 700 tys.