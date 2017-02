Netfliksa w rok od startu odwiedza w Polsce 338 tys. Internautów

W pierwszym miesiącu działania w Polsce Netfliksa, w styczniu ubiegłego roku, odwiedziło go 337,7 tys. internautów. Potem liczba odwiedzających portal mocno spadła (do 73,7 tys.), zapewne z uwagi na to, że w drugim miesiącu użytkowania Netflix był już dla nowych użytkowników płatny. Jak policzył Gemius, w okresie luty–sierpień 016 średnia liczba użytkowników platformy wynosiła 113 tys., ale od września ubiegłego roku zaczęła rosnąć, przekraczając 200 tys.

- Netflix w drugiej połowie 2016 roku systematycznie wzbogacał ofertę filmów z polskimi napisami lub z polskim dubbingiem, czyniąc swoją ofertę bardziej dostępną dla przeciętnego internauty. Razem z typowym dla serwisów VoD sezonowym trendem, zwiększyło to jego popularność wśród polskich internautów - komentuje Emil Pawłowski, ekspert Gemiusa.

Z danych firmy wynika, że wśród użytkowników Netfliksa w Polsce nieznacznie więcej niż mężczyzn jest kobiet (stanowią 52,9 proc. użytkowników). Najliczniejsza grupę użytkowników stanowią internauci w wieku 25-34 lata (38,7 proc.).

- Najchętniej odwiedzali serwis mieszkańcy z Mazowsza – pochodził stąd niemal co piąty internauta odwiedzający giganta VoD (19,3 proc.). Zdecydowanie najchętniej odwiedzali Netfliksa mieszkańcy dużych miast, powyżej pół miliona mieszkańców. Stanowili oni ponad jedną czwartą (27,2 proc.) osób, które zajrzały na stronę serwisu – podaje Gemius.

W badaniu nie uwzględniono osób odwiedzających serwis z tabletów i komórek – jedynie użytkowników komputerów.