W telewizjach będą nowości, ale i podwyżki

TVN rusza wiosnš z dwiema rozrywkowymi nowoœciami, Polsat szykuje przynajmniej jednš. A domy mediowe spodziewajš się wyższych cen reklam.

Hitem zaprezentowanej właœnie wiosennej ramówki TVN jest program "Hipnoza", prowadzony przez Filipa Chajzera. Jego uczestnicy będš przed wykonywaniem powierzonych im zadań wprowadzani w stan hipnozy przez Artura Makiełę, certyfikowanego hipnotyzera. To pierwszy program w historii przygotowywany przez TVN wspólnie z producenckš ATM Grupš, która dotychczas współpracowała z największš konkurencjš TVN, czyli Polsatem i TVP.

– To ATM Grupa zgłosiła się do nas z fajnym pomysłem, a ja już od dawna, wracajšc z rozmaitych targów, zastanawiałem się, dlaczego w Polsce wcišż nie ma tego programu – mówi Edward Miszczak, odpowiedzialny w zarzšdzie TVN za sprawy programowe.

TVN stawia na Majdana, Polsat – na randki

Jak dodaje, polska wersja brytyjskiego formatu "You are back in the room" ma być, podobnie jak brytyjska, stonowana. Wybranym do udziału w programie ...