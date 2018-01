Domy produkcyjne zadbają o standardy

Po agencjach mediowych o standardy przetargowe i jakoœć usług w swojej branży zadbajš domy produkcyjne pracujšce dla branży reklamowej.

Siedem domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, OTO, Papaya Films, Tango Production oraz Tank Production, dołšczyło do Stowarzyszenia SAR zrzeszajšcego domy i agencje reklamowe i tworzš tam Klub Producentów Reklamowych, który ma zadbać o standardy w branży oraz we współpracy na linii domy produkcyjne – agencje reklamowe i domy mediowe oraz reklamodawcy. Domy produkcyjne to te firmy, które odpowiadajš za produkcję reklam pokazywanych w telewizji i – coraz częœciej – w internecie. Celem jest, by do klubu należała ta częœć branży, która spełnia wymagane przez klub kryteria. – Szacuję, że to 15–20 podmiotów, ale nie zdziwimy się, jeœli zgłosi się ich więcej – mówi "Rz" Julian Dworak, dyrektor klubu, który, by pełnić to stanowisko, przestał pracować w Opus Film.

Kosztowne przetargi

Warunkami, jakie muszš spełnić nowi członko...