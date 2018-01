W mediach wciąż myślą o wielkich transakcjach

Kolejna wielka fuzja w branży stanęła pod znakiem zapytania, kiedy brytyjski odpowiednik UOKiK skrytykował rodzinę Murdochów za „zbyt duży wpływ na opinię publicznš".

W ubiegłym roku na œwiatowym rynku mediowym doszło do 1,85 tys. przejęć. To mniej więcej tyle samo co w 2016 r. (wzrost o 1,5 proc.). Choć łšczna wartoœć dziesięciu największych planowanych fuzji spadła rok do roku aż o 39 proc., do 166 mld dol., nie można powiedzieć, że był to pod tym względem słaby lub nudny rok.

Na czele podsumowania przygotowanego przez bank inwestycyjny BerkeryNoyes znalazła się warta ponad 66 mld dol. fuzja wszech czasów, czyli przejęcie 21st Century Fox Ruperta Murdocha przez The Walt Disney Company. – Należy też pamiętać, że między 2015 i 2016 r. wartoœć dziesięciu największych transakcji się podwoiła, głównie za sprawš ogłoszonej w 2016 r. wartej 105,3 mld dol. akwizycji AT&T, które chciało kupić Time Warnera. W 2017 r. na rynku ogłoszono tylko dwie transakcje warte powyżej 10 mld dol., podczas gdy w 2016 były czt...