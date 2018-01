Dobrze by było mieć całą Stopklatkę TV

Dobrze by było mieć całš Stopklatkę TV Fotorzepa, Magda Starowieyska

Jedyna okolicznoœć, która wymagałaby rewizji naszych planów dywidendowych, to pojawienie się na rynku ciekawej możliwoœci przejęcia np. udziałów w Stopklatce. Ale to mało prawdopodobne. Grupa ma na potencjalne przejęcia ok. 20 mln zł własnych œrodków – mówi Bogusław Kisielewski, prezes Kina Polska TV.