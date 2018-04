Będzie płatna wersja Facebooka? Zaskakujące słowa Zuckerberga

Jedno zdanie wypowiedziane przez Marka Zuckerberga podczas przesłuchania w amerykańskim Senacie uruchomiło lawinę spekulacji. Analitycy zastanawiajš się, czy to zapowiedŸ wprowadzenia płatnej wersji Facebooka.

Prezes Facebooka był dopytywany przez jednego z senatorów o swojš deklarację sprzed 8 lat, że Facebook zawsze będzie za darmo. - Zawsze będzie wersja Facebooka, która będzie dostępna za darmo ("There will always be a version of Facebook that is free") - odpowiedział Zuckerberg.

Facebook CEO Mark Zuckerberg’s comments could mean the company is contemplating a paid, and presumably ad-free, version of the social media platform. https://t.co/miIzK9EPhv pic.twitter.com/2Uff8E0zqo — USA TODAY Video (@usatodayvideo) 10 kwietnia 2018

Właœnie to sformułowanie o "darmowej wersji" uruchomiło lawinę spekulacji na temat tego, czy oznacza to, że firma pracuje też nad wersjš, która będzie dostępna za opłatš. Do tej pory działalnoœć Facebooka była finansowana z przychodów reklamowych.

