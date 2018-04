Będzie nowa, odświeżona poczta Gmail od Google

Koncern Google potwierdził, że pracuje nad nowš, odœwieżonš wersjš swojej poczty Gmail dla osób, które korzystajš z niej na komputerach. Zmian powinniœmy się spodziewać za kilka tygodni.

Do informacji na ten temat dotarł portal The Verge. W mailach skierowanych do administratorów pakietu G Suite, które poznał portal, mowa jest o tym, że nowa wersja ma zawierać "kilka nowych funkcji". Google obiecuje też "œwieży, czysty wyglšd" poczty dostępnej przez przeglšdarki.

Informacje o pracach nad nowš wersjš poczty Google potwierdził w mailu do The Verge.

Nowe funkcje zapowiadane w Gmail to m.in. "odkładanie na póŸniej" wybranych maili czy możliwoœć korzystania ze skrzynki w trybie offline.

Google nie zdradza jeszcze na czym miałoby polegać odœwieżenie interfejsu poczty, ale dziennikarze The Verge wskazujš, że podpowiedziš może być wyglšd zmodernizowanego niedawno Kalendarza Google.