Francja pozywa Google i Apple za szkodzenie krajowym startupom

Francja rozpocznie batalię sšdowš z amerykańskimi gigantami, Googlem i Applem, za ich „agresywne praktyki biznesowe”.

Pałac Elizejski zamierza wytoczyć proces globalnym koncernom Google i Apple, twierdzšc, że giganci zza oceanu działajš na szkodę krajowych startupów.

- Wierzę w gospodarkę opartš na sprawiedliwoœci i postawię Google’a i Apple’a przed Sšdem Handlowym w Paryżu za ich agresywne praktyki biznesowe - oœwiadczył w œrodę francuski minister finansów, Bruno Le Maire, cytowany przez agencję Reutersa.

Dodał, że będzie żšdać od firm nawet kilku milionów euro kary. Jego zdaniem, Apple i Google stawiajš nieuczciwe warunki francuskim przedsiębiorstwom, które sprzedajš w ich sklepach internetowych swoje aplikacje mobilne, ponieważ zbierajš ich dane i mogš odgórnie zmieniać kontrakty. Minister podkreœlił, że sytuacja ta jest nie do zaakceptowania.

- Uważam, że Google i Apple, będšc tak potężne, nie powinny traktować naszych startupów i programistów w taki sposób, jak robiš to dziœ - zaznaczył.

Już wczeœniej francuski rzšd wszedł w konflikt z amerykańskimi gigantami internetowymi. We wrzeœniu 2017 r. prezydent Francji Emmanuel Macron wystšpił do Unii Europejskiej z propozycjš, by firmy z tej branży płaciły podatek obrotowy oddzielnie w każdym kraju członkowskim, ponieważ jego zdaniem tylko takie rozwišzanie pozwoliłoby na „sprawiedliwe finansowanie dobra wspólnego dzięki opodatkowaniu firm, które sš konkurencjš dla firm europejskich”.