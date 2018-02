Prezes Snapchata z najwyższym wynagrodzeniem

Evan Spiegel, twórca Snapchata, zarobił łšcznie w minionym roku 638 mln USD i został niekwestionowanym liderem pod względem wysokoœci wynagrodzeń wœród prezesów amerykańskich spółek.

Kiedy w marcu spółka matka Snap weszła na giełdę, prezes Spiegel otrzymał olbrzymiš jednorazowš nagrodę w akcjach, które na koniec roku były warte 637 mld USD.

To zdecydowanie najwyższa wypłata od wielu lat. Dotychczas liderem tej kwalifikacji był Tim Cook, który w 2011 r. przejšł kierownictwa Apple’a po Stevie Jonesie. Otrzymał wtedy akcje warte 376 mln USD, ale do wykorzystania po 10 latach. Spiegel może sprzedawać swoje papiery co trzy miesišce przez trzy lata do listopada 2020 r. Otrzymał on również ponad 1 mln USD w formie ubezpieczenia medycznego i na życie.

Majštek 27-letniego Spiegela szacowany jest przez Forbes’a na 3,8 mld USD. Nic więc dziwnego, że swojš rocznš pensję w firmie œcišł z 500 tys. USD do jednego dolara. Podobnie jak inni założyciele spółek technologicznych, którzy majš duże udziały w wycenie swoich firm.