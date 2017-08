„Sniper ”: premiera wersji mobilnej

Gra trafiła na urządzenia mobilne 29 sierpnia. Jest dystrybuowany w modelu free-to-play, który zdobywa coraz większą popularność. CI Games podkreśla, że system monetyzacji jest wzorowany na najlepszych produkcjach i przetestowany na wybranych rynkach. Gra jest dostępna do bezpłatnego pobrania , a gracze dokonując mikropłatności mogą dodatkowo urozmaicić rozgrywkę przyśpieszając rozwój postaci i kupując dostęp do nowych modeli broni. Wykonują rożne misje, których celem jest uwolnienie zakładników, ochrona sojuszników lub unieszkodliwienie celów przy użyciu snajperskich umiejętności – informuje CI Games.

Rynek gier mobilnych to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów rozrywki. Według raportu firmy Newzoo jego wartość wzrośnie z 38,6 mld dolarów w 2016 r. do 64,9 mld dolarów w 2020 r.

Firma CI Games powstała w 2002 r. jako połączenie wydawnictwa i dwóch studiów tworzących gry komputerowe. W listopadzie 2007 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie jako pierwsza polska spółka z branży „growej”. Od tego czasu sprzedała swoje gry o wartości ponad pół miliarda złotych w ponad 70 krajach. Jej najbardziej znane produkcje to gry z serii ”Sniper Ghost Warrior” oraz ”Lords of the Fallen”. Wiosną tego roku na rynek trafiła trzecia część ”Snipera”. Jej sprzedaż jest gorsza od oczekiwań, co przełożyło się na zniżkującą kapitalizację spółki na giełdzie.

Informacja o premierze „Snipera” w wersji mobilnej najwyraźniej spodobał się inwestorom. W środę rano akcje CI Games drożeją o ponad 5 proc. do 1,05 zł.