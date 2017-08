3 rzeczy, które pozwolą Ci zwiększyć sprzedaż w internecie

Widoczność

Dać się zauważyć to pierwszy krok do sukcesu na drodze sprzedaży. Sklepy w realnym, fizycznym świecie kuszą bogato obstawionymi witrynami i pięknymi szyldami, sklepy e-commerce mają za to wyniki wyszukiwania Google. Znalezienie się w nich, szczególnie w pierwszej dziesiątce, to dobry początek, ale tylko początek.

Według badań przeprowadzonych przez Gemius z wyszukiwarki Google korzysta aż 98% polskich użytkowników Internetu. To aż 25 milionów osób! Fakt, że tak wielu ludzi, którzy mają szansę zobaczyć adres naszej witryny, może zaowocować dużym ruchem na stronie. A właśnie ruch jest podstawą sprzedaży w e-commerce!

Zaangażowanie kluczem do sukcesu

Pytanie w jaki sposób zachęcić do spojrzenia na naszą ofertę? Na stronie wyników wyszukiwania Google każda witryna ma swój tytuł i opis – warto się zastanowić jak je skonstruować, by jednocześnie zachęcić konsumentów do kliknięcia w wynik i spełnić przy tym standardy SEO (ang. Search Engine Optimization – optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych).

Żeby sprzedaż z Google wzrastała, widoczność musi owocować sesjami (odwiedzinami witryny), a te konwersją – konkretnymi działaniami internauty: np. zakupem produktu.

Sposoby, które zwiększą ruch na stronie

1. Pozycjonowanie (SEO)

Jak już zostało wspomniane – warto znaleźć się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania. Pozwala to wygenerować pożądany ruch, prowadzący do zwiększenia sprzedaży. Żeby jednak osiągnąć wysoką pozycję w wyszukiwarce Google, należy najpierw zastanowić się nad strategią.

Na początek warto zadać sobie pytanie, kto może szukać naszych produktów i jakimi pytaniami posłuży się podczas poszukiwania. Następnie warto przyjrzeć się ofercie (jakie produkty sprzedają się lepiej, które gorzej itp.), a także naszym potrzebom i możliwościom. Dobrze też zwrócić uwagę na działania konkurencji, która może być już doświadczona w tej materii.

Ważna jest świadomość, że walka o frazy kluczowe mocno konkurencyjne może nie przynieść oczekiwanego rezultatu - na nie stawiają przeważnie giganty. Tym bardziej, że im ogólniejsze słowa kluczowe, tym więcej w wynikach Google dodatkowych treści o charakterze informacyjnym, które spychają wyniki organiczne niżej.

Frazy o niskiej konkurencji, ściśle powiązane z ofertą, dostosowane do określonej grupy docelowej – od tego powinniśmy zacząć, starając się o ruch na stronie.

2. Reklama w Google

Kampania PPC (pay per click) to rodzaj płatnej reklamy, która zdecydowanie różni się od SEO. Pierwszą znaczącą różnicą jest szybkość, z jaką możemy zauważyć efekty. Dzięki temu, że ta opcja jest płatna, niemal od razu w odpowiedzi na wyznaczone frazy w wynikach wyszukiwania Google pojawia się nasza witryna, i to przeważnie na samej górze!

Warto też wspomnieć, że dzięki temu działania można pojawić się na wysokiej pozycji nawet w przypadku fraz o wysokiej konkurencyjności, a także nie ma limitu fraz, w jakim można promować swoją witrynę dzięki reklamom Google Adwords.

Kampanie AdWords to idealne rozwiązanie dla nowych firm, które chcą jak najszybciej zaistnieć na rynku czy dla nowego produktu, którego promocja pozwoli na zbadanie reakcji konsumentów.

Wraz z wyczerpaniem się budżetu na Google Adwords, witryna znika z wyników wyszukiwania, co może poskutkować gwałtownym spadkiem sprzedaży. Jest to różnica względem SEO, przy którym nawet w wypadku przerwania działań, efekty widać jeszcze przez dość długi czas.

SEO i płatna reklama w wynikach wyszukiwania mogą ze sobą współdziałać i przynosić jeszcze lepsze efekty. Bright Oak donosi, że umiejętne połączenie PPC i SEO może prowadzić do wzrostu sesji o 25%, a także wzrostu zysku aż o niemal 30%!

3. Content marketing (marketing treści)

Zmiany algorytmów Google niejako wymusiły większą dbałość o treści - wysokiej jakości, odpowiadającą oczekiwaniom internautów. Pozycjonowanie i płatne reklamy mogą odnieść oczekiwane rezultaty jedynie, kiedy będzie im towarzyszyć odpowiedni content.

Dobry content marketing obejmuje wiele aspektów – od tytułu i opisu w wynikach wyszukiwania, przez opisy produktowe, po dodatkowe treści takie jak infografiki czy blogi oraz poradniki. Te ostatnie są bardzo ważne – według badań HubSpot prowadzenie bloga lub poradnika może znacznie zwiększyć ruch na stronie, a także ilość leadów (pozyskanych informacji o osobach zainteresowanych ofertą). 15 wpisów na blogu może zaowocować pięciokrotnie większą ilością sesji w witrynie, a co za tym idzie o 11,5 razy większą ilością leadów!

Nie można też zapomnieć o publikacjach zewnętrznych – treści wysokiej jakości na wartościowych witrynach pozwalają na budowanie silnego profilu linków przychodzących, co przyczynia się do wyższej pozycji strony w wynikach Google oraz innych wyszukiwarek internetowych.

Opracowanie:

Agencja SEO i content marketingowa SEMTEC