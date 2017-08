Taylor Swift pobiła rekordy na Spotify i YouTube’ie

27-letnia amerykańska piosenkarka Taylor Swift idzie ze swoją karierą jak burza, zgarniając kolejne nagrody i pobijając rekordy popularności. Platforma muzyczna Spotify poinformowała, że jej najnowszy singiel "Look What You Made Me Do” został odsłuchany w ostatnią sobotę ponad 8 milionów razy, co stanowi rekordową dla tego serwisu liczbę osłon jednego utworu w ciągu jednego dnia.

Na konkurencyjnym serwisie YouTube piosenka cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Tutaj użytkownicy wyświetlili w sobotę film z tekstem tego utworu ponad 19 milionów razy, również ustanawiając nowy rekord.

Singiel "Look What You Made Me Do” pojawił się w internecie w czwartek, 24 sierpnia. Taylor Swift stworzyła go we współpracy z Jackiem Antonoffem, głównym wokalistą zespołu Bleachers, który już niejednokrotnie uczestniczył w produkcjach piosenkarki. Utwór promuje szósty album Swift o nazwie „reputation”, którego oficjalna premiera planowana jest na 10 listopada bieżącego roku.