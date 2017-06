Sare chce przejąć Gadu-Gadu

Facebook przyłącza się do walki z terroryzmem

Rada nadzorcza Sare 22 marca wyraziła zgodę na nabycie aktywów Gadu-Gadu, będących własnością spółki Xevin Consulting Limited za cenę nie wyższą niż 2,4 mln zł. Ujawnienie informacji zostało opóźnione. Transakcja obejmuje w szczególności aktywa w postaci sprzętu serwerowego, komunikatora Gadu-Gadu, domen internetowych, prawa własności do znaków towarowych i do logotypów (w szczególności do znaku słoneczka).

W dniu 8 czerwca Sare podpisało z Xevin Consulting Limited list intencyjny, zgodnie z którym strony zamierzają prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznych warunków transakcji. Chcą ją sfinalizować do 30 września.

Sare specjalizuje się w zintegrowanym marketingu internetowym. To przejęcie byłoby realizacją założonych w strategii biznesowej spółki akwizycji, które docelowo mają zapewniać poszerzenie jej oferty o komplementarne usługi oraz umożliwiać zapowiedziany w strategii wzrost EBITDA.

- Wywodzimy się z podobnej kultury organizacyjnej, opartej na technologii i innowacyjności. Razem możemy rozwinąć kolejne projekty, będące odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie rynku – mówi, cytowany w komunikacie Dariusz Piekarski, prezes Sare.

Jak informuje spółka, Gadu-Gadu szczyt swojej popularności osiągnęło w ubiegłym dziesięcioleciu, ale do dzisiaj jest bardzo rozpoznawalnym komunikatorem przez większość polskich użytkowników internetu.

- Mamy precyzyjnie określone cele i założenia związane z rozwojem GG. Jako eksperci w dziedzinie poczty elektronicznej oraz e-mail marketingu, jesteśmy w stanie przewidzieć i zdefiniować trendy oraz następujące zmiany w tej dziedzinie. Dlatego ten komunikator idealnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju, a tym samym uzupełni nasze portfolio usług. Dzięki temu nasi obecni i przyszli klienci będą mogli się spodziewać jeszcze szerszego, a jednocześnie bardziej zintegrowanego zakresu usług – dodaje Piekarski.

Sare informuje, że ma kilka pomysłów na reaktywację i rozwój Gadu-Gadu oraz promocję charakterystycznego znaku słoneczka. Jako spółka specjalizująca się w zagadnieniach poczty elektronicznej, pragnie wykorzystać możliwości zawieszonej usługi Gadu-Gadu, jaką była poczta GG. Spółka zamierza zintegrować ją z komunikatorem. Kolejnym krokiem będzie ewolucja komunikatora, zintegrowanego ze stronami internetowymi.

- Połączenie komunikatora i web analityki z pewnością zaowocuje nową ofertą dla sektora biznesowego. Potencjał, jakim możemy mieć szansę dysponować dzięki Gadu-Gadu, jest w naszej ocenie ogromny. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni statystykami dotyczącymi komunikatora. Wystarczy spojrzeć na publicznie dostępne dane o liczbie zainstalowanych aplikacji mobile, liczbie aktywnych użytkowników, jaki i nowych rejestracji. Obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby deklarować szczegóły planowanych projektów na bazie GG. Mogę jednak zapewnić, że intensywnie analizujemy różne warianty i jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie – mówi, cytowany w komunikacie Tomasz Kusy, dyrektor działu programowania Sare.

Zarząd zapewnia, że poprzez przejęcie GG będzie dążyć do dwukierunkowego rozwoju. Pierwszy z nich, to stworzenie produktu dla biznesu w zupełnie nowym wydaniu. Drugim kierunkiem jest wsparcie dla polskiej marki.