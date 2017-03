RZECZoBIZNESIE: Michał Kreczmar: Wideo to najłatwiejszy sposób konsumpcji

PwC opublikowało raport dotyczący treści wideo i odbioru ich przez Polaków. Wynika z niego, że Polacy oglądają wideo średnio 4 godz. dziennie.

- Oglądają zarówno treści telewizyjne jak i treści w internecie. Mamy grupę odbiorców, którzy nadal korzystają z telewizji tradycyjnej, ale wyłania się nam duża grupa młodych ludzi, którzy zaczynają w inny sposób konsumować treści wideo – mówił Kreczmar.

Gość podkreślił, że oglądanie treści wideo to jest najłatwiejszy sposób konsumpcji. - Ludzi lubią tego typu treści – stwierdził.

Zaznaczył, że jednym z problemów, który ludzie wskazali w badaniu to za dużo treści. - Jest za dużo treści, żebyśmy byli w stanie je skonsumować - tłumaczył Kreczmar.

Gość podkreślił, że coraz bardziej zauważane są mechanizmy rekomendacji. - Ludzie potrzebują czegoś, co im podrzuci coś, co będzie dla nich atrakcyjne w danym momencie – mówił.

Wyjaśnił, że mamy dwa sposoby oglądania seriali. - Większość ludzi ogląda telewizję na żywo. Drugim sposobem jest oglądanie serialu w paczce, czyli wszystkie odcinki, które w danym momencie są dostępne. Np. Netflix produkuje seriale w taki sposób, że od razu publikuje wszystkie odcinki naraz, żeby zmusić ludzi do długiej konsumpcji treści - tłumaczył Kreczmar.

- Jak spytaliśmy ludzi, czy są gotowi płacić za wideo to stwierdzili, że nie bardzo i jak najmniej. Ale wiadomo, że tak zawsze powiedzą – zauważył gość.

Dodał, że chcą też płacić za konkretne kanały lub wręcz za konkretne programy. - Ludzie zaczynają chcieć wydłubywać rodzynki z ciasta – mówił.

Tłumaczył, że w biznesie zrobiła się segmentacja. - Z jednej strony mamy gigantyczne platformy online jak Facebook, YouTube itd., które najczęściej dostarczają treści dostarczane przez użytkownika. Z nimi będzie trudno konkurować - ocenił Kreczmar.

- Z drugiej strony mamy platformy subskrypcyjne jak Netflix, ShowMax, które dostarczają unikalną treść przygotowaną tylko dla ich kanału – dodał.

Zaznaczył, że Polska jest najsilniejszym z krajów jeżeli chodzi o blokowanie reklam. - Nie dość, że ludzie nie chcą zapłacić to jeszcze nie chcą oglądać reklam - mówił Kreczmar.

- Na większości rynków reklama cyfrowa wyprzedziła reklamę telewizyjną. Najszybciej rosnącym segmentem konsumpcji treści w internecie jest wideo. Na tym rynku buzuje się gigantyczna ilość nowych produktów, usług, urządzeń, modeli biznesowy, sposobów płatności etc. Trudno jest powiedzieć, kto wygra. Nie podejmuję się, żeby powiedzieć co będzie za 5 lat – ocenił.

33 proc. badanych powiedziało, że jeśli płacą za dostęp do internetu, to tam wszystko powinno być za darmo. - Trudno ludziom wytłumaczyć, że jakościowe treści kosztują – stwierdził gość.

- Patrząc na ranking serwisów, które ludzie oglądają to kilku dużych graczy to są serwisy hostingowe. W ograniczony sposób kontrolują treść, która jest w środku i często są to treści pirackie, często z reklamami. Część konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że korzysta z treści nielegalnych - przyznał Kreczmar.

Zauważył, że część ludzi przyznało się również do dzielenia haseł. - Mając np. dostęp do Netflixa, dzielą się do niego hasłem. Jest możliwość korzystania rodzinnego, ale nie rozdawania dostępu 50 osobom. Część dostawców to blokuje, ale nie wszyscy – podsumował.