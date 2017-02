Lewandowski: w przyszłym tygodniu do konsultacji trafi projekt dot. abonamentu rtv

"Projekt dotyczący uszczelnienia abonamentu radiowo-telewizyjnego jest już praktycznie gotowy. Czekamy jeszcze na ewentualne uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, które mają wpłynąć w przyszłym tygodniu" - powiedział PAP Lewandowski.

"Projekt prawdopodobnie przedstawimy opinii publicznej we wtorek lub w środę" - dodał.

Lewandowski tłumaczył, że do końca lutego lub najpóźniej do końca przyszłego tygodnia projekt ten trafi do konsultacji międzyresortowych oraz społecznych.

"Konsultacje społeczne wraz z uzgodnieniami będą trwały dwa tygodnie. Potem dokument trafi prawdopodobnie na Komitet ds. Cyfryzacji oraz Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Następnie projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów i skieruje go na posiedzenie rządu" - tłumaczył.

W ocenie wiceszefa MKiDN projekt dotyczący uszczelnienia poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego do Sejmu trafi najprawdopodobniej na początku kwietnia.

Lewandowski poinformował, że resort kultury rozpoczął też prace nad zupełnie nowym rozwiązaniem systemowym. "Mamy już analizy i zastanawiamy się nad wyborem rozwiązania. Optujemy za tym, by składka abonamentowa była potrącana od podatku PIT i składki KRUS w wysokości około 6 zł na osobę" - wskazał.

"Będzie to jednak dużo większe wyzwanie, gdyż prawdopodobnie będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej i dlatego nie wejdzie w życie tak szybko, jakbyśmy chcieli" - zaznaczył wiceszef resortu kultury.

W niedawnej rozmowie z PAP przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że ministerstwo kultury szykuje dwa projekty dot. abonamentu radiowo-telewizyjnego. Pierwszy z nich ma być uchwalony w połowie roku i ma według resortu zwiększyć wpływy z abonamentu dwukrotnie, do 1,3-1,4 mld zł.

"Będzie to projekt nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy abonamentowej i będzie on polegał na wprowadzeniu takich instrumentów, które spowodują poprawę ściągalności abonamentu według dotychczasowych zasad, czyli że abonament jest płacony od każdego gospodarstwa domowego w wysokości 22,70 zł miesięcznie" - mówił Czabański.

Według szefa RMN projekt ten ma zakładać, że każde gospodarstwo domowe ma odbiornik radiowo-telewizyjny. Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz inni operatorzy telewizyjni będą mieli obowiązek informowania swoich klientów o tym, że istnieje obowiązek płacenia abonamentu za radio i telewizję publiczną oraz że opłata na rzecz operatorów nie zwalnia ich z tego obowiązku. Ponadto operatorzy ci będą zobowiązani do podania danych swoich klientów Poczcie Polskiej. "Na podstawie tych danych Poczta będzie mogła zweryfikować, czy dane gospodarstwo powinno płacić abonament, czy też nie" - powiedział.

Zgodnie z założeniami projektu Poczta będzie wysyłać upomnienia do gospodarstw domowych uchylających się przed płaceniem abonamentu. "Jeśli nadal część gospodarstw domowych nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków, wówczas być może będą działały w tej sprawie urzędy skarbowe" - mówił Czabański.