Krwawe Idy marcowe - jak śmierć Cezara inspirowała artystów

Zabójstwo Juliusza Cezara 15 marca 44 roku p.n.e. od wieków rozpala wyobraŸnię artystów. Zbrodnia stała się tematem jednego z najlepszych dramatów Szekspira, ale też znalazła swe odbicie na płótnach XIX-wiecznych malarzy.

Juliusz Cezar przeczuwał, że może mu grozić niebezpieczeństwo. Ba! Jego małżonka Kalpurnia (dodajmy – trzecia już) zaklinała go, by nie wychodził z domu – tej nocy miała koszmarny sen: siły nieczyste zburzyły dach ich posiadłoœci i przelały krew jej męża. Cezar nie chciał jednak odwołać posiedzenia rzymskiego Senatu, zwłaszcza że sam je zwołał. Chodziło mu o zatwierdzenie zbrojnej wyprawy przeciwko Partom – spadkobiercom imperium Achemenidów. Przygotowania do ekspedycji szły pełnš parš, wojska miały wyruszyć 18 marca. Niestety, po Wiecznym Mieœcie kršżyły plotki, że rosnšcy w siłę Juliusz Cezar zostanie ogłoszony królem. Pretekstem miała być przepowiednia z „Ksišg sybillińskich”: w tej wojnie wojska rzymskie nie odniosš zwycięstwa, jeœli na ich czele nie stanie król. Spekulowano, że właœnie 15 marca na posiedzeniu Senatu jeden z kapłanów sprawujšcych pieczę nad „Księgami sybillińskimi” zgłosi propozycję przyznania Cezarowi królewskiego tytułu i ogłoszenia go władcš absolutnym.

Decyzja kilkudziesięciu senatorów o zgładzeniu dyktatora była nieodwołalna. Spiskowcy mieli po swej stronie Decymusa Brutusa, oficera i adiutanta Cezara, który miał przekonać władcę, by bez względu na wštpliwoœci przybył na obrady. Kapłan Spurynna – interpretujšcy wolę bogów z wnętrznoœci ofiarnych zwierzšt – zalecał wczeœniej Cezarowi, by „strzegł się niebezpieczeństwa, które nie sięgnie poza idy marcowe”. W œwięto boga wojny Marsa zwyczajowo odbywały się igrzyska gladiatorów oraz uroczysty przeglšd wojsk (przed ustanowieniem tzw. kalendarza juliańskiego, w 46 r. p.n.e., tego dnia obchodzono œwięto Anna Perenna – od łacińskiego annus – rok, i perennis – wieczny, które przesunięto na 1 stycznia). Wczeœniej jednak obradować miał Senat.

Czas, miejsce i uczestnicy dramatu

15 marca 44 roku p.n.e. po południu 56-letni Gajusz Juliusz Cezar wyszedł z domu. W lektyce udał się Via Sacra, głównš ulicš ówczesnego Rzymu, do teatru Pompejusza wzniesionego na Polu Marsowym, gdzie w sali Curia Pompeia odbywały się obrady Senatu. I nagle przed teatrem do lektyki podbiega Grek Artemidor, wielki mówca i agent Cezara. Przekazuje władcy pismo, w którym ostrzega go przed zamachem. Cezar nie ma jednak czasu na czytanie. Zwłaszcza że – zgodnie ze zwyczajem – przed wejœciem czeka na niego wróżbita Spurynna, który dokonuje rytuału auspicjum polegajšcego na wnioskowaniu woli bogów z lotu ptaków. Wróżby nie sš pomyœlne. Poirytowany Cezar, by nie okazać słaboœci, wkracza do œrodka. Spiskowcy już na niego czekajš...

Rzymski kronikarz Swetoniusz (Gaius Suetonius Tranquillus) na poczštku II stulecia w „Żywotach cezarów” tak opisał ten moment: „Cezar zasiada. Spiskowcy niby dla okazania czci otoczyli go zwartym kołem. Najbliżej staje Cymber Tyliusz, który pierwszš podjšł rolę: oto, jak gdyby chcšc o coœ prosić, podchodzi bliżej do Cezara. Ten ruchem głowy odmawia i gestem ręki oddala sprawę na inny czas. W tej chwili Tyliusz zrywa mu togę z obydwu ramion. Cezar zawołał: ťCóż to, gwałtu się dopuszczasz?!Ť. Wtedy jeden z Kasków zadaje mu cios z tyłu, trochę poniżej gardła. Cezar chwyta Kaskę za ramię i przebija je piórem metalowym. Pragnie skoczyć naprzód. Nie zdšżył. Znowu cios. Gdy spostrzegł, że ze wszystkich stron grożš mu wycišgnięte sztylety, zasłonił sobie twarz togš, jednoczeœnie przy pomocy lewej ręki owinšł się fałdem togi aż poniżej goleni, aby przystojniej upaœć, nawet dolnš częœć ciała zdšżył zakryć. Tak zakłuty został dwudziestoma trzema ciosami”. Imperator, który gišł Galów, pokonywał wrogów i łamał niewieœcie serca, nie zdołał przetrwać zmasowanego ataku spiskowców.

Za czasów Juliusza Cezara rzymska „rada starszych” liczyła aż 900 członków. Spoœród nich około 60 zaangażowało się w spisek. W tekœcie Beaty Maciejewskiej „Cezar musi umrzeć” („Ale Historia”, listopad 2013) możemy przeczytać, że wszyscy spiskowcy „zawdzięczali Cezarowi majštki, godnoœci, a wielu życie, bo w wojnie domowej Cezara z Pompejuszem stali po stronie tego ostatniego. Ale dawni wrogowie czuli się upokorzeni, stronnicy zawiedzeni, że dostali za mało, a wszystkich łšczyła nienawiœć do człowieka, który – o czym byli œwięcie przekonani – chciał republikę zastšpić jakimœ rzšdzonym samowładnie kosmopolitycznym imperium”. Spiskowi przewodzili Marek Juniusz Brutus i Gajusz Kasjusz Longinus, którzy walczyli w armii Pompejusza, a mimo to Cezar obu im wybaczył. „Spiskowcy uznali, że Cezar powinien zostać zabity w obecnoœci wszystkich senatorów, wtedy zabójstwo się nie wyda, jak pisał grecki historyk Appian, ťzbrodniczym zamachem, ale dziełem przeprowadzonym w interesie państwaŤ. Oraz że senatorowie, œwiadkowie zabójstwa, zaraz oœwiadczš, że solidaryzujš się z tym aktem, ťjak to miało miejsce w wypadku Romulusa, kiedy ten z króla przemienił się w tyranaŤ” (cyt. j.w.).

Swetoniusz podaje, że Cezar „zakłuty został dwudziestoma trzema ciosami”, z których tylko jeden, ten zadany prosto w pierœ, był œmiertelny. Zapanował chaos. Ponoć tylko dwóch senatorów ruszyło na pomoc władcy. Adrian Goldsworthy w biografii „Cezar. Życie giganta” konkluduje: „Atak był tak nieoczekiwany, że kilkuset senatorów przyglšdajšcych się wszystkiemu w pierwszej chwili było zbyt wstrzšœniętych, by zareagować”.

Jednym z zabójców miał być Marek Juniusz Brutus. „Nie był to pierwszy raz, kiedy Marek Juniusz stanšł po przeciwnej stronie barykady niż dyktator. W wojnie domowej między Cezarem a Pompejuszem wraz z przyjacielem Cyceronem popierał tego drugiego. Zwycięski Cezar przebaczył jednak zdradę Brutusowi i polityków połšczyła przyjaŸń. ťWspomina się często matkę Brutusa, Serwilię, z którš podobno Cezar zwišzany był wielkš przyjaŸniš, a niektórzy twierdzš, że nie tylko. Podkreœla się, że być może Brutus był jego synemŤ”, wyjaœniała Barbara Strycharczyk w audycji Katarzyny Kobyleckiej z 1995 r. (www.polskieradio.pl). Dlaczego zatem przyjaciel Cezara stanšł na czele wymierzonego w dyktatora spisku? Na Brutusa wpływ miał teœć i zarazem przyrodni brat jego matki Katon, zagorzały przeciwnik Cezara i zwolennik ustroju republikańskiego.

Et tu, Brute, contra me?

Wcale nie ma pewnoœci, czy Brutus zanurzył swój sztylet w ciele Cezara, ale do historii i kultury przeszedł jako ten, do którego Cezar miał wypowiedzieć ostatnie słowa: „I ty, Brutusie, przeciwko mnie?” (Et tu, Brute, contra me?; co prawda, według Swetoniusza, miał powiedzieć po grecku: „I ty, dziecię?”). Brutus okazał się nie tylko zdrajcš, ale także ojcobójcš – zgodnie z kanonem antycznej tragedii. Wtedy też Gajusz Juliusz Cezar skonał u podnóża posšgu Pompejusza Wielkiego. Brutus zaœ miał wezwać Cycerona, by – pomimo dokonanego właœnie mordu – poprowadził obrady. Ale, jak czytamy u Adriana Goldsworthy’ego, „wszyscy pozostali senatorowie – ze słynnym oratorem włšcznie – wpadli w panikę i uciekli najszybciej, jak mogli”.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie było żadnej mowy Marka Antoniusza, którš znamy ze sceny 1 aktu III dramatu Szekspira. Tu dygresja: ekranizacji sztuki „Juliusz Cezar” było wiele, ale najlepszš okazała się ta z 1953 r. w reżyserii Josepha Mankiewicza; któż z nas nie widzi od razu Marlona Brando, który jako Marek Antoniusz woła ze schodów teatru:

„Wielki Cezarze, upadłeœ tak nisko!

Wszystkie podboje, chwała i triumfy

Do takiej małej skurczyły się miary!

Żegnaj Cezarze! – Szlachetni panowie,

Nie wiem, wyznaję, jakie wasze myœli,

Kto sšdem waszym œmierci jeszcze godny;

Jeœli do liczby tej i ja należę,

Nie znajdę nigdy lepszej na to chwili,

Jak chwila œmierci wielkiego Cezara,

I nigdy lepszych nie znajdę narzędzi,

Jak wasze miecze, jeszcze krwiš bogate

Najszlachetniejszš, jak ten œwiat szeroki.

Błagam więc, jeœli stoję wam na drodze,

W pierœ tę uderzcie, póki wasze dłonie

Dymiš się jeszcze krwiš jego czerwonš”.?

W rzeczywistoœci Cezar przez kilka godzin leżał samotnie w kałuży krwi. Gerard Walter w biografii zatytułowanej „Cezar” tak to ujmuje: „Mijajš godziny. Nikt się nie zjawia, by ich niemy dialog zakłócić. Pod koniec dnia przybywajš trzej niewolnicy Cezara. Zabierajš na noszach ciało swego pana, którego jedno ramię zwisa bezwładnie”. Dopiero póŸnym wieczorem wysłani przez zaniepokojonš żonę niewolnicy przynieœli do domu ciało zamordowanego władcy.

Po wyznaczeniu terminu pogrzebu na Polu Marsowym w pobliżu grobowca Julii wzniesiono stos całopalny – złoconš kapliczkę na wzór œwištyni Wenery Rodzicielki. Wewnštrz umieszczono łoże z koœci słoniowej, pokryte zlotem i purpurš. U wezgłowia ułożono odznakę zwycięzcy oraz togę, w której Cezar został zamordowany. Tłumy przybywały oddać czeœć imperatorowi, znosiły dary, a weterani z jego legionów wrzucali swoje najlepsze zbroje do płonšcego stosu pogrzebowego. Powszechnie go żałowano, nastał czas żałoby. Juliusz Cezar został zaliczony w poczet bogów nie tylko poprzez formalnš uchwałę senatorów, ale przede wszystkim z głębokiego przekonania ludu.

Spiskowcy wykazali się naiwnoœciš. Czy naprawdę sšdzili, że zabójstwo Cezara ujdzie im płazem? Od razu utworzyły się dwa zwalczajšce się obozy i doszło do kolejnej wojny domowej. O schedę po dyktatorze walczyli po jednej stronie spiskowcy, z Brutusem pragnšcym utrzymać ustrój republikański na czele, po drugiej zaœ Marek Antoniusz i Oktawian August – wnuk siostry Cezara, usynowiony przez władcę i ustanowiony testamentem następcš tronu (na którym zresztš zasiadł 16 stycznia 27 r. p.n.e. i jako pierwszy cesarz rzymski panował do sierpnia 14 r.; jego następcš był Tyberiusz).

U cytowanego już Swetoniusza czytamy, że „żaden z morderców nie przeżył Cezara dłużej niż trzy lata i nie zginšł œmierciš naturalnš. Wszyscy, wyrokiem prawa zasšdzeni, stracili życie w różnych okolicznoœciach: częœć podczas rozbicia okrętu, częœć w walce orężnej; niektórzy sami sobie odebrali życie tym samym sztyletem, którym cios zadali Cezarowi”. Umierali m.in. w czasie bitwy w 42 r. p.n.e. pod Filippi. Kiedy zaœ Brutus dowiedział się o klęsce obozu republikańskiego, popełnił samobójstwo, rzucajšc się na swój miecz.

Alea iacta est

Któż nie zna tych słów? Jeœli nie po łacinie, to na pewno w tłumaczeniu: „Koœci zostały rzucone”. To zdanie miał wypowiedzieć Juliusz Cezar. W jakich okolicznoœciach? Zacznijmy po kolei.

Gajusz Juliusz Cezar (urodzony 12 lipca 100 r. p.n.e. lub 13 lipca 102 r. p.n.e.) był rzymskim politykiem, wodzem, dyktatorem, mężem stanu i pisarzem. W 68 r. p.n.e. został mianowany kwestorem i rozpoczšł karierę senatorskš. Swoje talenty przywódcze i organizacyjne ujawnił, gdy pełnił funkcję namiestnika Hiszpanii Dalszej. Jak możemy przeczytać u Swetoniusza w obszernym rozdziale poœwięconym Cezarowi, on to, „będšc prokonsulem w Hiszpanii, nie tylko przyjmował od sprzymierzeńców pienišdze wyżebrane na częœciowš spłatę długów, lecz grabił po prostu jak wróg niektóre miasta Luzytanii, choć nie uchylały się od nałożonych ciężarów wojennych i na jego przybycie otwierały bramy. W Galii złupił doszczętnie przybytki i œwištynie bogów, pełne po brzegi darów wotywnych. Miasta burzył częœciej dla zdobyczy niż z powodu jakichœ wykroczeń. Wskutek takiego postępowania pęczniał w złoto”.

Po powrocie do Rzymu zawarł porozumienie z Pompejuszem i Krassusem (tzw. I triumwirat) i został konsulem. Jego wojenne sukcesy i wzrastajšca potęga zaczęły niepokoić Senat, który chciał ograniczyć jego wpływy, przekazujšc pełnomocnictwa wojskowe Pompejuszowi. Wtedy Cezar zdecydował się na zamach stanu. Po przekroczeniu Rubikonu miał wypowiedzieć słynne słowa: „Alea iacta est”. Wojsko go uwielbiało i gotowe było do wszelkich poœwięceń. Znów przywołajmy Swetoniusza: „Z chwilš rozpoczęcia wojny domowej centurionowie każdego legionu wystawili mu z własnych oszczędnoœci po jednym konnym, wszyscy żołnierze ofiarowali się służyć bez żołdu, za darmo, gdyż majętniejsi wzięli na siebie utrzymanie biedniejszych ( ). Głód i inne dolegliwoœci znosili dzielnie”. Trwajšca cztery lata wojna domowa (a walki toczyły się m.in. w Egipcie, Afryce Północnej i Hiszpanii) zakończyła się triumfalnym powrotem Cezara do Rzymu.

14 lutego 44 r. p.n.e. został obwołany przez Senat dyktatorem wieczystym (dictator in perpetuum), najwyższym kapłanem, imperatorem i „ojcem ojczyzny” – funkcje te miał sprawować dożywotnio, objšł też rolę trybuna i zwierzchnictwo nad prowincjami i wojskiem. Wczeœniej w krótkim czasie wsławił się przeprowadzeniem licznych reform, m.in. nadał większš autonomię miastom italskim, wprowadził kontrolę przeciw nadużyciom w prowincjach, w których nakazał założenie kolonii rzymskich, zatwierdził kilka ustaw agrarnych.

Cytowany Swetoniusz najwyraŸniej nie darzył Juliusza Cezara szczególnym uwielbieniem, w sumie oceniał go negatywnie: „Przeważajš jednak szalę na niekorzyœć wszystkie inne jego czyny i powiedzenia tak dalece, że chyba ocenić należy, iż władzy najwyższej nadużył i że słusznie został zgładzony. Nie tylko bowiem nadmierne przyjšł godnoœci: konsulaty, jeden po drugim, dyktaturę dożywotniš, nadzór nad obyczajnoœciš, nadto jako imię tytuł imperatora, przydomek ťojca ojczyznyŤ, posšg własny wœród posšgów królów, podwyższenie na orchestrze. Pozwalał także przyznawać sobie zaszczyty wręcz nadludzkie: złote krzesło w kurii i w sšdzie, wóz procesyjny (dla bogów) i nosze dla swego posšgu podczas uroczystoœci cyrkowych, œwištynie, ołtarze, posšgi własne obok boskich ( ) i jeden miesišc zgodził się nazwać od swego imienia. ( ) Oprócz tego dozór nad mennicš i dochodami państwowymi powierzył swym własnym niewolnikom”.

I w okresie biblijnym, i w starożytnoœci, i we wczesnych okresach nowożytnej Europy dostrzec można interesujšcy paradoks: krwawe obalenie panujšcego, choć uznawane za odrażajšce, praktykowane jednak z regularnoœciš i entuzjazmem wskazujšcym na co najmniej tolerowanš konwencję, zarezerwowane było dla jednostek wyjštkowych i œwiadomych ciężaru swoich czynów. Zamachy były dobrze umotywowane, w każdym razie z perspektywy samych zamachowców i ich stronników.