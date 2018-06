Argentyna wydarła Nigerii awans do 1/8 finału mundialu!

Argentyna wygrała z Nigerią 2:1 w meczu ostatniej serii gier w grupie D piłkarskich mistrzostw świata i awansowała do 1/8 finału mundialu.

Argentyńczycy, którzy po dwóch pierwszych meczach rozegranych w fazie grupowej mieli na koncie 1 punkt musieli wygrać z Nigerią, aby awansować do kolejnej fazy mundialu. Remis lub porażka oznaczały dla "Albicelestes" pożegnanie z mundialem (we wcześniejszych meczach Argentyna zremisowała 1:1 z Islandią i przegrała 0:3 z Chorwacją).

Czytaj także:

Islandia-Chorwacja 1:2: Chorwaci z kompletem punktów w grupie

Poniżej dalsza część artykułu

Mecz zaczął się dla Argentyńczyków fantastycznie - w 14 minucie Ever Banega fantastycznym prostopadłym podaniem uruchomił Lionela Messiego, a ten świetnie przyjął piłkę i posłał ją w długi róg nigeryjskiej bramki. 1:0! Argentyńczycy odetchnęli z ulgą.

W pierwszej połowie, mimo że momentami optyczną przewagę mieli Nigeryjczycy, to Argentyna mogła strzelić kolejne gole. Najpierw Lionel Messi z rzutu wolnego trafił w słupek (do czego przyczynił się nigeryjski bramkarz, który zdołał zmienić nieco tor lotu piłki), a potem Gonzalo Higuain przegrał pojedynek z nigeryjskim bramkarzem. Do przerwy to Argentyna była w 1/8 finału mundialu.

Ale potem przyszła 51 minuta - Javier Mascherano po rzucie rożnym sprowadził w polu karnym do parteru Nigeryjczyka i sędzia wskazał na "jedenastkę". Tę pewnie na gola zamienił Viktor Moses.

Argentyńczycy długo wydawali się oszołomieni tym trafieniem. Akcje przestały im się kleić, Messiemu zdarzały się niebezpieczne straty w środku pola. W 75 minucie Moses miał na nodze piłkę meczową, ale strzelił obok słupka. Wcześniej jednak Marcos Rojo po wyskoczeniu do górnej piłki najpierw trafił ją głową, a potem futbolówka trafiła go w rękę. Sędzia skorzystał z systemu VAR - i nie zdecydował się podyktować jedenastki.

W tym momencie Argentyna rzuciła się do ataku. W świetniej okazji przestrzelił Mascherano, w pole karne wpadali Messi, wprowadzony na murawę Aguero, czy kolejny rezerwowy Meza - ale nic z tego nie wynikało. W końcu w 87 minucie Gabriel Mercado dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie znalazł się Rojo, który posłał piłkę do siatki.

Argentyna nagle przestała się spieszyć, a Nigeria nie była już w stanie po raz drugi odmienić losów tej rywalizacji. W efekcie "Super Orły" jadą do domu, a Argentyna w 1/8 finału mundialu zmierzy się z Francją.

Nigeria - Argentyna 1:2 (0:1)



Bramki: 0:1 Lionel Messi (14), 1:1 Victor Moses (51. karny), 1:2 Marcos Rojo (87)



Żółte kartki: Leon Balogun, John Obi Mikel (Nigeria); Javier Mascherano, Ever Banega, Lionel Messi (Argentyna)



Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja)

Widzów: 64 468.



Nigeria: Francis Uzoho - Leon Balogun, William Troost-Ekong, Kenneth Omeruo (90. Alex Iwobi), Brian Idowu - Victor Moses, John Obi Mikel, Wilfred Ndidi, Oghenekaro Etebo - Ahmed Musa (90+2. Simoen Nwankwo), Kelechi Iheanacho (46. Odion Ighalo)



Argentyna: Franco Armani - Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico (80. Sergio Aguero) - Angel di Maria (72. Maximiliano Meza), Javier Mascherano, Ever Banega, Enzo Perez (61. Cristian Pavon) - Lionel Messi, Gonzalo Higuain.