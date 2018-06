Dinozaur spoliczkowany na trybunach w Niżnym Nowgorodzie

Na stadionie kibic ubrany w czepek i spódnicę zbił kolegę przebranego za dinozaura

Do dziwacznego pojedynku doszło na trybunach stadionu w Niżnym Nowgorodzie, na początku meczu Szwecja – Kostaryka. Nagranie dopiero w czwartek pojawiło się w sieci.

Poniżej dalsza część artykułu

Jeden ze szwedzkich kibiców przebrany w strój wieśniaczki nagle podbiegł do spokojnie oglądającego mecz „dinozaura" i zaczął okładać go pięściami. Początkowo „zwierz" - pewnie z powodu wielkości kostiumu - nie zauważył co się stało. Gdy się jednak zorientował, próbował połknąć napastnika, czyli wsadzić na niego swoją głowę.

Post udostępniony przez ???? ?????? (@pashanacvin) Cze 27, 2018 o 1:22 PDT

W tym momencie interweniowała ochrona. Aleje ofiarą padł pechowy „dinozaur", który został wyprowadzony z trybun. Jak się okazało nie wolno przebierać się w kostiumy zasłaniające twarz.