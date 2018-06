Mundial 2018: Iran nie przestał marzyć

Irańczycy pierwszy raz stoją przed szansą wyjścia z grupy. Muszą jednak pokonać Portugalię.

Kiedy piłkarze Carlosa Queiroza zapowiadali, że ich celem w Rosji będzie przynajmniej awans do 1/8 finału, chyba nikt nie brał tych słów poważnie. Nie mógł, skoro w całej historii swoich występów w mistrzostwach świata Iran wygrał zaledwie jeden mecz i trafił do grupy z Hiszpanią i Portugalią.

Poniżej dalsza część artykułu

Drużyna Queiroza pokazała jednak, że nawet w tak zacnym towarzystwie nie trzeba stać w kącie na balu. Z Marokiem Iran wygrał dzięki wytrwałości i determinacji (samobójczy gol rywali w doliczonym czasie), nie pękł przed Hiszpanią (tylko 0:1), a teraz chce napsuć krwi mistrzom Europy.

– To będzie najważniejszy mecz w mojej siedmioletniej kadencji – mówi portugalski selekcjoner Iranu. Osiem lat temu Queiroz prowadził na mundialu reprezentację swojej ojczyzny. Portugalia wyszła z grupy, ale w 1/8 finału nie sprostała Hiszpanom, a Cristiano Ronaldo, poproszony o wyjaśnienie przyczyn porażki z późniejszymi mistrzami świata, odpowiedział, że to pytanie należałoby zadać trenerowi, sugerując, że odpowiedzialność spada na jego barki.

Ale liczby są dla Ronaldo bezlitosne: w RPA strzelił tylko jedną bramkę (Korei Północnej), podobnie jak na dwóch pozostałych mundialach w Niemczech i Brazylii. W Rosji w dwóch spotkaniach uzbierał ich już więcej (cztery) niż na trzech poprzednich turniejach. Fernando Santos mówi, że jego gwiazdor jest jak porto – im starszy, tym lepszy.

Dla Ronaldo Iran to przeciwnik wyjątkowy – to tej drużynie w 2006 roku wbił swojego pierwszego gola w MŚ – z rzutu karnego. Powstrzymanie Portugalczyka jest warunkiem koniecznym do realizacji ambitnego irańskiego planu. Queiroz zna Ronaldo jak mało kto, bo pracował z nim także przez kilka lat jako asystent Aleksa Fergusona w Manchesterze United.

W swojej autobiografii sir Alex nie szczędził Queirozowi pochwał: „To inteligentny, przywiązujący wagę do szczegółów człowiek". Po nieudanej przygodzie z reprezentacją Portugalii jego kariera znalazła się jednak na zakręcie, a oferta z Iranu okazała się szansą na odbudowę reputacji.

Irańczyków nauczył taktyki, uczynił ich najlepiej broniącym zespołem w Azji: w dziewięciu z dziesięciu meczów ostatniej fazy eliminacji MŚ nie stracili gola. O tym, jak ciężko przebić się pod ich bramkę, przekonali się w ubiegłym tygodniu Hiszpanie.

Wyłączenie z gry Ronaldo nic jednak nie da, jeśli na wyżyny nie wzniesie się irański Messi. Tak nazywany jest Sardar Azmoun, który w 14 spotkaniach kwalifikacji zdobył 11 goli. 23-letni napastnik w Rosji czuje się jak u siebie w domu. Od 2013 roku jest zawodnikiem Rubina Kazań, grał też w Rostowie nad Donem. Dwukrotnie wybierano go do jedenastki sezonu ligi rosyjskiej. Zaczynał jako siatkarz, ale zamiast pójść w ślady ojca, reprezentującego kraj w tej dyscyplinie, wolał podążać drogą Ali Daego, gwiazdy Iranu, która na przełomie wieków grała w Bundeslidze.

Daei strzelił w kadrze 109 bramek w 149 meczach, co jest światowym rekordem. Azmounowi daleko do tego wyniku (23 trafienia), ale już w poniedziałek może zdobyć gola, który da drużynie więcej niż wszystkie bramki irańskiej legendy. ©?

PONIEDZIAŁEK NA MUNDIALU

Grupa A

Urugwaj – Rosja (16.00, TVP 1, TVP Sport, Canal+ 4K)

Arabia Saudyjska – Egipt (16.00, TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)

Grupa B

Hiszpania – Maroko (20.00, TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

Iran – Portugalia (20.00, TVP 2, TVP Sport)