Niemców mecz o wszystko

Drużyna Joachima Loewa musi w sobotę pokonać Szwedów, by nie podzielić losu Hiszpanii, która cztery lata temu, broniąc tytułu, odpadła po fazie grupowej.

Mistrzowie świata zagrają w spotkaniu o wszystko – brzmi to jak żart, ale Niemcom nie jest do śmiechu. Od 1954 roku, czyli od kiedy wprowadzono rywalizację w grupach, niemieccy piłkarze awansują do dalszej fazy turnieju, od 28 lat zawsze z pierwszego miejsca.

– Tak mocne słowa jak po porażce z Meksykiem w szatni jeszcze nie padły – opowiada bramkarz i kapitan Manuel Neuer. – Od teraz każde spotkanie będzie dla nas niczym finał.

Niemieckie media wytykają selekcjonerowi błędy w taktyce i zbytnie przywiązanie do niektórych nazwisk. „Loew nie może postępować tak jak przez ostatnie 12 lat" – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Mats Hummels nie ukrywa, że wielokrotnie wspominał o zbyt dużych przerwach między obroną a atakiem, ale jego głos był ignorowany. Tak złej atmosfery w kadrze nie było od dawna.

Ostatni raz Niemcy pierwszego meczu na mundialu nie wygrali w 1986 roku. Zremisowali wówczas z Urugwajem, a i tak dotarli później do finału.

Teraz o finale nikt na razie nie myśli. Najpierw trzeba uniknąć kompromitacji, jaką byłby powrót do domu już w połowie turnieju. Tak ważny dla Niemców mecz ze Szwecją w Soczi poprowadzi Szymon Marciniak.

W piątek zatrzeć złe wrażenie będą chcieli inni faworyci – Brazylijczycy. W Sankt Petersburgu zmierzą się z rewelacją poprzednich mistrzostw Kostaryką. Sponiewierany przez Szwajcarów Neymar jest gotowy do gry.

WEEKEND NA MUNDIALU

Piątek

Grupa E: Brazylia – Kostaryka (14.00, TVP 1, TVP Sport, TVP 4K); Serbia – Szwajcaria (20.00, TVP 1, TVP Sport, TVP 4K).

Grupa D: Nigeria – Islandia (17.00, TVP 2, TVP Sport, TVP 4K).

Sobota

Grupa F: Korea Płd. – Meksyk (17.00, TVP 2, TVP Sport, TVP 4K); Niemcy – Szwecja (20.00, TVP 1, TVP Sport, Canal+ 4K).

Grupa G: Belgia – Tunezja (14.00, TVP1, TVP Sport, TVP 4K).

Niedziela

Grupa G: Anglia – Panama (14.00, TVP 1, TVP Sport, TVP 4K).

Grupa H: Japonia – Senegal (17.00, TVp 1, TVP Sport, TVP 4K); Polska – Kolumbia (20.00, TVP 1, TVP Sport, TVP 4K).