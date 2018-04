Rosja niegotowa na mundial

Bojkot dyplomatyczny, chuligani i rasizm, a do tego fatalna forma i kontuzje kluczowych zawodników. To rosyjskie problemy.

71 dni przed rozpoczęciem mundialu sytuacja gospodarzy nie wyglšda ciekawie. Kolejne kraje grożš dyplomatycznym afrontem, a Władimir Putin wolałby, aby œwiat obiegły zdjęcia, jak przyjmuje podczas ceremonii otwarcia przywódców wielu krajów, a nie œwiętuje sam.

Na domiar złego Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) rozpoczęła przeciwko Rosjanom œledztwo. Powodem sš rasistowskie okrzyki podczas niedawnego meczu z Francjš. Na stadionie Zenita w Sankt Petersburgu obiektem ataków byli czarnoskórzy zawodnicy rywala Paul Pogba oraz Ousmane Dembele. Zaprotestowała francuska minister sportu.

Małpie odgłosy i rasistowskie pieœni na tym obiekcie to niestety nic nowego. Ultrasi Zenita słynš na całš Europę ze swoich skrajnie prawicowych poglšdów. Skandal zwišzany z występem Francuzów zbiegł się w czasie z postępowaniem wszczętym przez UEFA. Podczas meczu Ligi Europy rasistowsko obrażany był pomocnik RB Lipsk – Naby Keita.

Kibole już bez poparcia

Putinowi ostatnio kibole zaczęli przeszkadzać. Już nie ma takiego klimatu jak w trakcie Euro 2016, gdy po zamieszkach w Marsylii i bójkach z Anglikami politycy wstawiali się za chuliganami. Sam Putin ironizował „o grupce 200 osób, która pobiła kilka tysięcy Anglików", a szybko wyszło na jaw, że przywódcy ultrasów zostali do Marsylii przewiezieni czarterowymi samolotami opłacanymi przez Rosyjskš Federację Piłkarskš. Jej rzecznik mówił póŸniej, że francuska policja „przyzwyczajona do chronienia parad równoœci nie mogła sobie poradzić z kilkunastoma normalnymi mężczyznami".

Dziœ klimat jest inny i zarówno zwišzek, jak i politycy wysyłajš jasny sygnał, że podczas mistrzostw œwiata nie będzie miejsca ani na rasizm, ani na chuligańskie ekscesy. Widocznie Kreml musiał uznać, że rozróby w goœciach to jednak nie to samo, co awantury u siebie. I można założyć, że skoro Putin postanowił wyeliminować chuliganów z uczestnictwa w mundialu, to raczej mu się to powiedzie.

Czerczesow przegrywa

Nie jest w stanie nic poradzić jedynie w kwestii poziomu sportowego reprezentacji Rosji. A tu zapowiada się wielka katastrofa. Drużyna, której prowadzenia podjšł się znany z Legii Warszawa Stanisław Czerczesow, nie wygrała od pięciu spotkań. Ostatnie zwycięstwo odniosła w paŸdzierniku 2017 roku, gdy rywalem była Korea Południowa (4:2).

Rosjanie nie potrafili pokonać nawet Iranu, z którym zaledwie zremisowali (1:1). Po stronie plusów mogš zapisać tylko remis z Hiszpaniš (3:3).

Jak przystało na gospodarzy mistrzostw œwiata, drużyna Czerczesowa mierzy się ostatnio głównie z silnymi rywalami. Oprócz wspomnianych Hiszpanów i Francuzów (porażka 1:3) grali jeszcze z Argentynš (0:1) i Brazyliš (0:3). Ale Rosjanie oprócz tego, że przegrywajš, prezentujš koszmarny styl. Kibice powoli tracš nadzieję, że w czerwcu wszystko się zmieni.

Rosjanie mieli wielkie szczęœcie w losowaniu grup. Tak wielkie, że tu i ówdzie zaczęto nawet cichutko zastanawiać się, czy aby podczas grudniowej ceremonii na Kremlu wszystko odbyło się uczciwie. Gospodarze o wyjœcie z grupy rywalizować będš z Arabiš Saudyjskš (69. miejsce w rankingu FIFA) i Egiptem (44.), jedynie Urugwaj jest poza ich zasięgiem.

Od Czerczesowa i jego kamandy wymaga się pierwszego od czasów sowieckich awansu do fazy pucharowej. Jeœli jednak zawodnicy Sbornej nie sš w stanie pokonać Iranu, to trudno być optymistš.

Kontuzja za kontuzjš

Marzec był fatalnym miesišcem dla kibiców reprezentacji. Oprócz dwóch porażek w meczach towarzyskich dowiedzieli się oni, że kontuzja wyeliminowała z udziału w mundialu napastnika Zenita Aleksandra Kokorina, który zerwał więzadła w kolanie w meczu Ligi Europy i aby zdšżył się wyleczyć na mundial, musiałby wydarzyć się cud. W styczniu nie wytrzymały więzadła stopera Spartaka Georgiego Dżikiji, a w lutym więzadła naderwał (ale trzeba je było operować) inny podstawowy œrodkowy obrońca Sbornej i Spartaka – Wiktor Wasin.

Były selekcjoner reprezentacji Oleg Romancew otwartym tekstem mówi: – Poza bramkarzem Igorem Akinfiejewem i może jeszcze dwoma zawodnikami, nie mamy piłkarzy zdolnych rywalizować na takim poziomie. Nie jesteœmy gotowi na mistrzostwa œwiata. Š?