Reprezentacja: Przegląd chętnych na mundial

Adam Nawałka powołał na zgrupowanie pięciu debiutantów. To ostatni etap selekcji przed mundialem.

Ostatnie zgrupowanie przed ogłoszeniem szerokiego składu na mistrzostwa œwiata w Rosji rozpocznie się dziœ we Wrocławiu. Już w pištek w stolicy Dolnego Œlšska zagramy z Nigeriš, która udawać będzie Senegal, a w przyszły wtorek reprezentacja wróci po latach na Stadion Œlšski w Chorzowie, gdzie przetarciem przed meczem z Japoniš w Rosji ma być sparing z Koreš Południowš.

Dla Adama Nawałki to więc ostatnia okazja przed powołaniem szerokiej kadry na mundial, by przyjrzeć się kilku piłkarzom, by wyrobić sobie na ich temat ostateczne zdanie. Selekcjoner szuka. Wysłał zaproszenia zawodnikom, których wczeœniej nie miał okazji przetestować. Na zgrupowaniu pojawi się niegdyœ uchodzšcy za gigantyczny talent bramkarz Bartosz Białkowski z angielskiego Ipswich Town. Selekcjoner szuka bramkarza numer trzy – pozycje Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego sš niezagrożone. Do niedawna wydawało się, że trzecim golkiperem będzie Łukasz Skorupski, ale zimš nie udało mu się uciec na wypożyczenie z Romy, gdzie siedzi na ławce, i selekcjoner szuka odpowiedniego kandydata.

Po raz pierwszy powołanie dostał też Paweł Jaroszyński, który przed sezonem zamienił Cracovię na Chievo Werona. Jaroszyński w niedzielę zawalił jednš z bramek dla Milanu, ale wystšpił 90 minut w przegranym 2:3 spotkaniu na San Siro. Poczštki we Włoszech miał kiepskie, zadebiutował w Serie A dopiero w grudniowym meczu z Interem (zagrał przez trzy minuty). Do dziœ zebrał siedem występów, co nikogo na kolana nie rzuca, ale pokazuje też, jak desperacko Nawałka szuka lewonożnego lewego obrońcy.

Okazje do debiutu dostanie też być może œwieżo upieczony Polak – Taras Romanczuk. To Ukrainiec z Kowla, który ma polskie korzenie, a do naszego kraju przyjechał w 2013 roku do II-ligowej (trzeci poziom rozgrywek) Legionovii Legionowo. Romanczuk imponował w tym sezonie formš, ale od kiedy odebrał paszport i zrobiło się wokół niego mnóstwo zamieszania medialnego, jakby spuœcił z tonu. Nie popisał się – podobnie jak cała Jagiellonia – w przegranym 1:5 meczu z Lechem przed tygodniem, w weekend to po jego błędzie Arka wyszła w Białymstoku na prowadzenie 2:1. Selekcjoner długo się zastanawiał, czy zapraszać Romanczuka na zgrupowanie kadry. Ale potrzebuje wysokiego, silnego, defensywnego pomocnika, który mógłby dać w drugiej linii trochę mięœni i centymetrów. Kimœ takim przez lata w drużynie Nawałki był Tomasz Jodłowiec, ale od kiedy selekcjoner z niego zrezygnował piłkarza o podobnej charakterystyce już nie było. Po raz pierwszy powołany został też kolega Romanczuka z klubu – dynamiczny prawoskrzydłowy Przemysław Frankowski.

A na prawym skrzydle sš problemy. Jakub Błaszczykowski w tym sezonie nie zagrał jeszcze ani minuty. I chociaż Nawałka twierdzi, że jest dobrej myœli, i że wkrótce jeden z jego najważniejszych zawodników wróci do gry, to na razie jest tam wyrwa.

Być może tę lukę wypełni inny debiutant – na co dzień występujšcy raczej jako napastnik Dawid Kownacki. On grywał na skrzydle w Lechu Poznań, bywał tak ustawiany też w Sampdorii, więc nie powinno nikogo zdziwić, jeœli właœnie na flance zobaczymy go w meczu kadry. Kownackiego Nawałka już wczeœniej zdšżył powołać, ale wówczas uraz spowodował, że opuœcił on zgrupowanie. Oby tym razem los był dla niego bardziej łaskawy.

Bramkarze

Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus).

Obrońcy

Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (Legia Warszawa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Pomocnicy

Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kšdzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Krzysztof Mšczyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli).

Napastnicy

Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Napoli), Jakub Œwierczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht).