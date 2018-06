Aiou Cisse: to bolesna rzeczywistość, która mnie denerwuje

- Jestem jedynym czarnym trenerem na tym turnieju. To bolesna rzeczywistość, która mnie denerwuje. Wierzę, że piłka nożna jest uniwersalna, a kolor skóry ma niewielkie znaczenie w grze - mówił Aliou Cisse, cytowany przez dziennikarza BBC Oluwashinę Okelejiego.

Aliou Cisse: "Indeed I am the only black coach in this tournament. It's a painful reality that annoys me. I believe that football is universal. I believe that skin color has little importance in the game."



