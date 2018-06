GIF-y z trenerem Senegalu podbijają internet

W internecie pojawia się coraz więcej memów, filmików i GIF-ów z trenerem reprezentacji Senegalu.

Polska przegrała wczoraj z Senegalem 1:2 w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Rosji.

Podczas spotkania, Aliou Cissé, trener senegalskiej drużyny piłkarskiej, był wyraźnie zadowolony z gry swoich rodaków.

W sieci pojawia się coraz więcej memów i filmów, na których widać dumnego trenera Senegalu, patrzącego prosto w kamerę i wykonującego gest zadowolenia.

„To jest człowiek, który dokładnie wiedział, gdzie była kamera i stwierdził "tak, będę gifem” - pisze jeden z internautów komentując gest trenera Senegalu. „To ja, kiedy plany zostaną anulowane” - pisze inny.

Senegal's Aliou Cissé with one of the great World Cup coaching celebrations. You may meme this if you would like, internets. pic.twitter.com/zVkaWiotky — Miriti Murungi (@NutmegRadio) 19 czerwca 2018

This could be the gif of my life. #SEN pic.twitter.com/evPHlOG89O — kelly_welles (@kelly_welles) 19 czerwca 2018

Senegal manager Aliou Cissé like: "Celebrate. But make it fashion." pic.twitter.com/DEbUMsd4Ep — Kimberly Eaton (@tweetdeguerre) 19 czerwca 2018