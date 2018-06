Ronaldo zapewnia zwycięstwo Portugalii

Portugalia wygrała z Marokiem 1:0 (1:0) w pierwszym meczu drugiej serii gier w grupie B piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.

Gola, już czwartego dla Portugalii na tych mistrzostwach, zdobył Cristiano Ronaldo. W czwartej minucie po dobrze rozegranym rzucie rożnym Ronaldo zdołał uciec pilnującemu go obrońcy i pewnym strzałem głową pokonał bramkarza Maroka.

Poniżej dalsza część artykułu

Po zdobyciu gola Portugalia cofnęła się, a sytuację zaczęło stwarzać sobie Maroko. Marokańczycy strzelali jednak albo niecelnie, albo pewnie interweniował znakomicie dysponowany Rui Patricio. Maroko najbliżej gola było po strzale głową Hakima Ziyecha, ale Patricio popisał się znakomitym refleksem i odbił piłkę uderzaną z ok. siedmiu metrów.

Ostatnie minuty to już szturm Marokańczyków, którzy jednak nie zdołali doprowadzić do wyrównania. W efekcie Portugalia - z czterema punktami - objęła prowadzenie w grupie, a Maroko, które ma na koncie 0 punktów po dwóch meczach, straciło szanse na awans do 1/8 finału.

Portugalia - Maroko 1:0 (1:0)



Bramki: 1:0 Cristiano Ronaldo (4)



Żółte kartki: Adrien Silva (Portugalia), Medhi Benatia (Maroko).



Sędzia: Mark Geiger (USA)

Widzów: 78 011.

Portugalia: Rui Patricio - Cedric Soares, Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro - Bernardo Silva (59. Gelson Martins), Joao Moutinho (89. Adrien Silva), William Carvalho, Joao Mario (70. Bruno Fernandes), Goncalo Guedes - Cristiano Ronaldo.

Maroko: Mounir El Kajoui - Achraf Hakimi, Manuel Da Costa, Medhi Benatia, Nabil Dirar - Karim El Ahmadi (86. Faycal Fajr), Mbark Boussoufa, Younes Belhanda (75. Mehdi Carcela), Hakim Ziyech, Nordin Amrabat - Khalid Boutaib (70. Ayoub El Kaabi).