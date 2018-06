Belgia: demonstracja siły

Belgowie w swym drugim meczu na mundialu uzasadnili opinie, że stać ich w Rosji na wiele.

Pokonali Tunezję 5:2 i sprawili, że ich słaby debiut (pomimo zwycięstwa nad Panamą 3:0) poszedł w zapomnienie.

Oczywiście trzeba pamiętać, że Tunezja to nie jest klasowy zespół, ale umiejętność Belgów szybkiego przejścia z obrony do ataku robi wrażenie.



Świetnie zagrali przede wszystkim belgijscy gwiazdorzy Eden Hazard (wybrany piłkarzem meczu), Romelu Lukaku i Kevin de Bruyne. Lukaku jest wraz z Cristiano Ronaldo liderem klasyfikacji strzelców (obaj po cztery gole). Piłkarz, który ma dopiero 25 lat i na co dzień gra w Manchesterze United zdobył już dla swojej reprezentacji 40 bramek, co jest belgijskim rekordem.



Tunezja odpadła, a Belgowie praktycznie zapewnili sobie awans do 1/8 finału, o pierwsze miejsce w grupie walczyć będą zapewne z Anglią. Belgia lub Anglia będzie rywalem reprezentacji Polski, jeśli ta wyjdzie z grupy.

Belgia – Tunezja 5:2 (3:1)



Bramki:

dla Belgii: Hazard 6 min. z karnego i 51 min, Lukaku 16 min. i 45+3 min., Batshuayi 90 min.;

dla Tunezji: Bronn 18 min., Khazri 90+3 min.