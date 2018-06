Co się dzieje z Messim? Veron: To wie tylko on

Była gwiazda Interu i reprezentacji Argentyny, Juan Sebastian Veron, wezwał piłkarzy obecnej reprezentacji do tego, by przed ostatnim meczem stanęli murem za Lionelem Messim.

Argentyna przed ostatnim meczem grupowym, z Nigerią, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Po dwóch meczach ma na koncie tylko jeden punkt - i jeśli chce awansować do kolejnej rundy musi pokonać Nigeryjczyków.

W pierwszych dwóch meczach Argentyny na mundialu - pierwszym, zremisowanym 1:1 z Islandią i drugim, przegranym 0:3 z Chorwacją - bardzo słabo spisywał się pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza świata, Lionel Messi. W meczu z Islandią Messi nie wykorzystał rzutu karnego.

Veron, który skończył piłkarską karierę w 2017 roku, w wieku 41 lat wyraził nadzieję, że mimo wszystko Argentyna awansuje do 1/8 finału mundialu, choc przyznał, że sytuacja jest trudna. Dodał, że liczy, iż Messi zaprezentuje wreszcie formę, do której przyzwyczaił kibiców piłki nożnej na całym świecie.

- Co się stało z Messim? Tylko on to wie. Mam nadzieję, że będzie potrafił pociągnąć ten zespół, a zespół mu w tym pomoże - mówił Veron w rozmowie z agencją prasową RMC Sport.

Veron dodał jednocześnie, że "jeden piłkarz nie może decydować o losie całej drużyny" (zjawisko nadmiernego uzależnienia drużyny od formy Messiego w Hiszpanii nazywa się Messidepencią - tak określono nadmierne uzależnienie "Dumy Katalonii" od gry Messiego).

Veron wyraził też zdziwienie, że trener Argentyny Jorge Sampaoli nie zabrał na mundial Mauro Icardiego, strzelca 29 goli w 34 meczach Serie A w sezonie 2017/2018. - Musiałbym być w głowie Sampaoliego, ale zastanawiam się, jak ktoś, kto strzelił tak wiele goli dla Interu, kto nie należy do starszej generacji, jest nieobecny na mundialu - powiedział.

- Strzela tak dużo, że powinien znaleźć się na liście powołanych, ale Sampaoli musi znać powód (dla którego go nie powołał) - dodał.