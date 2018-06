Sondaż: 8,5 proc. Polaków wierzy w wygranie mundialu przez Polskę

43,9 proc. Polaków, już po przegranej 1:2 z Senegalem, wciąż wyrażało wiarę w to, że biało-czerwoni awansują do 1/8 finału mundialu - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Sondaż przeprowadzono 21-22 czerwca - a więc już po meczu z Senegalem, który Polacy przegrali 1:2 poważnie komplikując swoją sytuację w grupie.

Poniżej dalsza część artykułu

Z sondażu wynika jednak, że mimo kiepskiej postawy w meczu z Senegalem kibice zachowują optymizm. 76,2 proc. ankietowanych wierzy w to, że Polska wygra przynajmniej jeden mecz na mundialu (do rozegrania zostały biało-czerwonym jeszcze spotkania z Kolumbią - o 20 w niedzielę - i Japonią). Przeciwnego zdania jest 16,2 proc. respondentów.

43,9 proc. ankietowanych wyraziło przekonanie, że Polska awansuje do 1/8 finału mundialu. O tym, że nasza przygoda z mistrzostwami w Rosji skończy się w fazie grupowej, przekonanych było 37,3 proc. Polaków.

Optymizm niektórych nie kończy się jednak na 1/8 finału. 19,9 proc. ankietowanych wierzy w awans Polski do ćwierćfinału, 11,1 proc. - w awans do półfinału, a 8,5 proc. - w zdobycie mistrzostwa świata przez Polaków. Najwięcej wiary w mistrzostwo świata dla Polaków mają respondenci w wieku 18-29 lat (19 proc. przedstawicieli tej grupy mówiła o wygraniu mundialu przez Polskę), a najmniej - respondenci w wieku 60-69 lat (tylko 2 proc. z nich stwierdziło, ze Polska wygra mundial).

Ciekawe jest także to, jak szanse Polaków widzą respondenci deklarujący poparcie dla konkretnych partii politycznych. Okazuje się bowiem, że wyborcy PO i Nowoczesnej są raczej pesymistami co do szans Polaków na mundialu (tylko 2 proc. wyborców PO wierzy w mistrzostwo świata dla Polski, żaden wyborca Nowoczesnej nie wierzy w takie zakończenie mundialu), a wyborcy PiS - patrzą na szanse Polaków znacznie bardziej optymistycznie (13 proc. wierzy w wygranie mundialu przez Polskę).

Sondaż przeprowadzono na grupie 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski. Błąd oszacowania wynosi 3 punkty procentowe.