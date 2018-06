Relacja na żywo, faza grupowa mundialu, grupa H: Polska - Kolumbia

Reprezentacja polskich piłkarzy w drugim meczu na mistrzostwach świata w Rosji rywalizować będzie z Kolumbią. Stawką pojedynku dla jednych i dla drugich jest przedłużenie nadziei na wyjście z grupy - przegrana w tym spotkaniu oznacza zmniejszenie szans na awans do minimum lub nawet całkowitą ich eliminację.

18:01

Końcowe odliczanie! Czy możemy się spodziewać Jakuba Błaszczykowskiego w pierwszej jedenastce?

ZOSTAŁY DWIE GODZINY DO MECZU! ??????



O 18:45 podamy skład na #POLCOL. ???? pic.twitter.com/8t4stURPqR — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 24, 2018

17:56

Emocje związane z meczem zaczynają się udzielać również politykom - także tym, którzy z piłką nożną niespecjalnie się zwykle kojarzą.

Po dwóch dniach, pełnych spotkań i rozmów z mieszkańcami, czas opuścić piękną Ziemię Świętokrzyską. Dziękuję za każde spotkanie i każdą rozmowę. A teraz czas na #POLCOL. Biało-czerwoni #damyradę! — Beata Szydło (@BeataSzydlo) June 24, 2018

Hej chłopaki - przypominam - smog, in-vitro, Sinfonia, hala widowiskowa – głosowaliście przeciw... Zero wiarygodności! A jak głosowaliście ws. Okęcia? Jeden Pan stchórzył. Taki z niego szeryf ?? Ściema.

Czas zająć się czymś innym ????????, a potem najważniejsze – nasi?? — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 24, 2018

17:53

W składzie polskiej reprezentacji na Kolumbię zapowiada się dużo zmian, w porównaniu z meczem biało-czerwonych przeciwko Senegalowi. Bardzo prawdopodobne jest ustawienie podopiecznych Adama Nawałki z trzema obrońcami. Jeśli wszystkie zmiany by się potwierdziły i Nawałka zdecydowałby się na taki zespół, jaki kończył trening w Soczi mielibyśmy prawdziwą rewolucję - pisze z Rosji Piotr Żelazny. Oficjalną pierwszą jedenastkę powinniśmy poznać o godz. 18.45.

17:46

I koniec pierwszej połowy w Jekaterynburgu. Po 45 minutach optycznie lepsza Japonia remisuje z Senegalem 1:1.

17:45

A w meczu Japonia - Senegal niesamowite zachowanie nominalnych gospodarzy przy rzucie wolnym dla rywali - złapali na spalonym aż pięciu Senegalczyków.

17:42

Jak cieszyć się po strzelonym golu? Raczej nie tak jak Granit Xhaka i Xherdan Shaqiri w meczu Szwajcaria - Serbia. Prawdopodobna jest kara dwóch meczów dla obu zawodników, za gest "albańskiego orła".

Więcej » BBC: Dwa mecze kary dla Xhaki i Shaqiriego za "albańskiego orła"

17:33

Japonia - Senegal 1:1!

Fantastyczna akcja lewą stroną Yuko Nagatomo i Takashi Inui pięknym strzałem tuż przy słupku wyrównuje wynik w Jekaterynburgu.

17:26

Przed meczem Polska-Kolumbia ambasada USA w Polsce zamieściła na Twitterze nagranie, na którym ambasador USA i pracownicy ambasady ubrani w biało-czerwone koszuli i biało-czerwone szaliki śpiewają "Polska, biało-czerwoni". "Nasi dyplomaci kibicują Biało-Czerwonym! Trzymamy mocno kciuki i z niecierpliwością czekamy na mecz!!!" - czytamy w opisie dołączonym do filmu.

Będą emocje! @AmbassadorJones i nasi dyplomaci kibicują Biało-Czerwonym! Trzymamy mocno kciuki za @LaczyNasPilka i z niecierpliwością czekamy na mecz!!! ???????? #GoPoland #POLCOL pic.twitter.com/z6M5bvzASp — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) 24 czerwca 2018

17:15

Warto zauważyć, że to trzeci gol Senegalu na mistrzostwach świata po... trzecim ewidentnym błędzie rywali. W meczu z Polską najpierw piłkę do własnej bramki skierował Thiago Cionek, a później rywale z Afryki bezwzględnie wykorzystali wspólny błąd Grzegorza Krychowiaka, Jana Bednarka i Wojciecha Szczęsnego.

17:12

Japonia - Senegal 0:1!

W zamieszaniu w polu karnym bramkarz Elij Kawashima zamiast łapać piłkę po niegroźnym, wydawałoby się, strzale Youssoufa Sabaly'ego, piąstkuje ją - prosto na nogę Sadio Mane!

17:11

Polska nie wychodziła z grupy, gdy przegrywała pierwszy mecz na mundialu, w 2002 i 2006 roku, ale cały zespół - w tym Maciej Rybus - mają nadzieję, że do trzech razy sztuka.

- Oczywiście to nie było takie otwarcie finałów mistrzostw świata, jakie chcielibyśmy mieć - powiedział Rybus w rozmowie z oficjalną stroną fifa.com. - Myśleliśmy, że będziemy mieli przynajmniej jeden punkt po meczu z Senegalem. Niestety, nie pokazaliśmy naszych atutów. Wciąż nie wiem, jaki był tego powód, czy to presja, czy może fakt, że tak długo czekaliśmy na to spotkanie? Mam nadzieję, że najgorsze już za nami - mówił.

- Mecz przeciw Kolumbii będzie dla obu drużyn jak finał. To oczywiste, że polscy kibice czują się zawiedzeni po naszym pierwszym meczu, ale mam nadzieję, że będą z nami, ponieważ potrzebujemy ich wsparcia - zaapelował Rybus.

17:00

Japończycy i Senegalczycy już zaczęli, a to oznacza, że...

16:50

Co mecz Japonia - Senegal oznacza dla polskiej reprezentacji? Wynik tego spotkania może mieć kapitalne znaczenie dla dalszych losów Polski i Kolumbii na mundialu.

16:40

Za 20 minut w Jekaterynburgu rusza trzecie spotkanie w ramach grupy H: Japonia - Senegal. Ewentualny zwycięzca tego spotkania będzie w zasadzie pewny awansu do 1/8 finału. Obie drużyny rozpoczną spotkanie w następujących składach:

Japonia: Elij Kawashima - Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuko Nagatomo - Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki - Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui - Yuya Osako.

Senegal: Khadim Ndiaye - Moussa Wague, Salif Sane, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly - Idrissa Gueye, Alfred Ndiaye, Badou Ndiaye - Ismaila Sarr, Mbaye Niang, Sadio Mane.

Przed meczem

Reprezentacja Polski mierzyła się dotychczas z Kolumbią sześciokrotnie - trzy razy wygrywaliśmy z drużyną z Ameryki Południowej, trzykrotnie schodziliśmy z murawy pokonani.

Do pierwszego meczu Polski z Kolumbią doszło w 1972 roku, w Ingolstadt, podczas igrzysk olimpijskich w Monachium. Prowadzona przez Kazimierza Górskiego reprezentacja Polski wygrała wówczas z drużyną z Ameryki Południowej 5:1 - i był to pierwszy mecz na drodze do olimpijskiego złota, które biało-czerwoni wywalczyli po wygranej w finale z Węgrami 2:1.

Ostatnie spotkanie Polska i Kolumbia rozegrały przed mundialem w 2006 roku. Kibice dobrze pamiętają, że jedynego gola kopnięciem przez całe boisko strzelił wtedy kolumbijski... bramkarz.

Robert Lewandowski i James Rodriguez to dwie największe gwiazdy reprezentacji Polski i Kolumbii. Ale w piłce klubowej... obaj reprezentują tę samą drużynę, Bayern Monachium. Jak prezentują się dotychczasowe osiągnięcia obu piłkarzy?

Droga na mundial:

Polska wywalczyła sobie miejsce na mistrzostwach świata w Rosji wygrywając grupę, w której biało-czerwoni rywalizowali z Duńczykami, Rumunami, Kazachami, Czarnogórcami i Ormianami. W całych eliminacjach Polacy przegrali tylko raz - 0:4 z Danią w Kopenhadze, raz zremisowali (2:2 z Kazachstanem w Astanie), a pozostałe osiem meczów wygrali. Polacy strzelili w eliminacjach 28 bramek (16 z nich było dziełem Roberta Lewandowskiego - najskuteczniejszego w historii eliminacji mundialu w Europie strzelca), ale straciła aż 14 (więcej bramek od Polaków stracili tylko grupowi outsiderzy - Kazachstan i Armenia).

Mecze Polaków w eliminacjach MŚ 2018:

Kazachstan - Polska 2:2

Polska - Dania 3:2

Polska - Armenia 2:1

Polska - Rumunia 0:3

Czarnogóra Polska 1:2

Polska - Rumunia 3:1

Dania - Polska 4:0

Polska - Kazachstan 3:0

Armenia - Polska 1:6

Polska - Czarnogóra 4:2

Kolumbia awansowała do mistrzostw świata z czwartego miejsca w strefie CONMEBOL. Była to ostatnia pozycja, z której reprezentant Ameryki Południowej kwalifikował się na mundial bezpośrednio - kolejne w tabeli Peru musiało rywalizować w barażach. Zespół trenera Jose Pekermana w 18 meczach zanotował 7 zwycięstw, 6 remisów i 5 porażek. Ostatecznie zajął czwarte miejsce, tracąc punkt do Argentyny i o tyle samo wyprzedzając zespoły Peru i Chile.

Mecze Kolumbijczyków w eliminacjach MŚ 2018:

Kolumbia - Peru 2:0

Urugwaj - Kolumbia 3:0

Chile - Kolumbia 1:1

Kolumbia - Argentyna 0:1

Boliwia - Kolumbia 2:3

Kolumbia - Ekwador 3:1

Kolumbia - Wenezuela 2:0

Brazylia - Kolumbia 2:1

Paragwaj - Kolumbia 0:1

Kolumbia - Urugwaj 2:2

Kolumbia - Chile 0:0

Argentyna - Kolumbia 3:0

Kolumbia - Boliwia 1:0

Ekwador - Kolumbia 0:2

Wenezuela - Kolumbia 0:0

Kolumbia - Brazylia 1:1

Kolumbia - Paragwaj 1:2

Peru - Kolumbia 1:1