Ekspert piłkarski zmarł po przegranej swojej drużyny

Po meczu Arabii Saudyjskiej z Egiptem zmarł były trener oraz ekspert piłkarski Abdel Rahim Mohamed.

25 czerwca odbył się mecz między Arabią Saudyjską a Egiptem. Choć obie drużyny wiedziały, że nie awansują do kolejnej fazy mistrzostw świata, walczyły o godne pożegnanie z mundialem.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 2:1 dla Arabii Saudyjskiej. Mecz analizował dla egipskiej telewizji Abdel Rahim Mohamed.

Jak informuje portal egyptdoday.com, Mohamed poczuł się źle jeszcze w siedzibie egipskiej telewizji w Kairze, gdzie miał przeprowadzić analizę meczu. Media rozpisują się o tym, że mężczyzna bardzo emocjonalnie podchodził do meczu. Choć został zawieziony do szpitala, nie udało się go uratować. Jak podaje egyptdoday.com, ekspert piłkarski miał umrzeć na atak serca.

Na konferencji prasowej, która odbyła się po meczu, do śmierci Mohameda odniósł się trener egipskiej reprezentacji Hector Cuper. Powiedział, że ma nadzieję, że przegrana drużyny nie przyczyniła się do śmierci eksperta oraz złożył kondolencje rodzinie mężczyzny.

Czytaj także: Grupa A: Gospodarze jedną nogą w drugiej rundzie. Rosja - Egipt 3:1