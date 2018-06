Giertych do Karczewskiego: Piłkarze przegrali, więc ich kopiecie

"Skoro im tak Pan zazdrości milionów to nikt Panu nie broni, aby Pan nałożył piłkarskie buty i wyszedł na boisko. Może ktoś Pana do Bayernu lub Napoli zaprosi do grania" - pisze na swoim profilu na Facebooku Roman Giertych, kierując te słowa do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Karczewski prezentując wyniki badania dotyczącego zaufania do partii politycznych napisał, że "niewątpliwie spadło i to znacznie, zaufanie do naszych biegających po boisku milionerów, ale partia rządząca ma się dobrze. I niech tak zostanie. Dobre wyniki zachęcają do dalszej, ciężkiej pracy".

Poniżej dalsza część artykułu

Politycy opozycji mówią coś o spadającym poparciu @pisorgpl. Niewątpliwie spadło i to znacznie, zaufanie do naszych biegających po boisku milionerów, ale partia rządząca ma się dobrze. I niech tak zostanie. Dobre wyniki zachęcają do dalszej, ciężkiej pracy. pic.twitter.com/4ol6i6mLTu — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) June 25, 2018

Na ten wpis zareagował Giertych. "Zaatakował Pan polskich piłkarzy mówiąc, że 'są milionerami biegającymi po trawie'. Zaatakował Pan ich za to, że z kretesem przegrali Mundial. Jeszcze kilka dni temu Pańscy partyjni koledzy wchodzili prawie do szafek w szatni piłkarskiej po to, aby ogrzać się przy sławie tych 'milionerów'. Zagrabiona przez Was TVP korzystała z każdej okazji, aby podsycać euforię piłkarską i pokazywać piłkarzy w otoczeniu polityków PiS" - wypomina były wicepremier. Giertych dodał, że "prezydent (Andrzej Duda) gdyby mógł, sam uczestniczyłby w treningach".

"Dzisiaj po porażce próbujecie zohydzić piłkarzy pieniędzmi, które zarabiają. Gdyby Mundial wygrali, to na platformie z piłkarzami ledwo znalazłoby się miejsce dla Lewandowskiego z powodu tłumu polityków PiS, a przy porażce ich brutalnie kopiecie" - dodaje Giertych.

"Skoro im tak Pan zazdrości milionów to nikt Panu nie broni, aby Pan nałożył piłkarskie buty i wyszedł na boisko. Może ktoś Pana do Bayernu lub Napoli zaprosi do grania" - proponuje były wicepremier.

"Postawa człowieka, który do zwycięzcy się przylizuje i całuje w stopę, a przegranego kopie butem jest postawą człowieka podłego. Świadczy o mierności, kompleksach i obłudzie" - podsumowuje Giertych.

Reprezentacja Polski odpadła z mundialu po porażkach z Senegalem (1:2) i Kolumbią (0:3). Po dwóch kolejkach biało-czerwoni mają na koncie 0 punktów i przed meczem z Japonią nie mają już szans na wyjście z grupy.