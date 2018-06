Ceremonia otwarcia mistrzostw świata w Rosji. Miesiąc piłkarskich emocji

Ceremonii rozpoczęcia mundialu towarzyszy koncert brytyjskiego piosenkarza Robbiego Williamsa. Muzyk wystąpił w towarzystwie rosyjskiej śpiewaczki operowej Aidy Garifulliny.

Do Moskwy nie pojechała większość zachodnich polityków. Oficjalnie bojkot turnieju ogłosiła Wielka Brytania. To reakcja na zamach zorganizowany w Salisbury.

Na stadionie nie będzie także przedstawicieli Polski. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko, premier Armenii Nikoła Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew.

O godzinie 17 na murawie pojawią się gospodarze turnieju. Rosjanie zagrają z Arabią Saudyjską. Gospodarze nie mają złudzeń: drużyna Stanisława Czerczesowa jest słaba.

