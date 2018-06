MŚ 2018. Niemieckie media: czy oni wiedzą, że to są mistrzostwa świata?

Drużyna Niemiec przegrała z Meksykiem 0:1 swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Rosji. Tamtejsze media ostro krytykują podopiecznych Joachima Loewa, porażkę nazywając "hańbą" - podaje onet.pl

Meksykanie na prowadzenie wyszli w 35. minucie. Bezradni Niemcy przez pozostałą część spotkanie nie potrafili odpowiedzieć rywalowi i musieli uznać jego wyższość. Po tym meczu niemieckie media nie pozostawiły suchej nitki na swojej reprezentacji - czytamy w Onet.pl

"Suddeutsche Zeitung": Puchar Świata powoli odchodzi w zapomnienie

Dziennik komentarze do tego spotkanie rozpoczyna słowami: "czy oni wiedzą, że to są mistrzostwa świata?". Zwraca także uwagę na dziury podczas gry w środku pola. "Suddeutsche Zeitung" Podkreśla również, że obrona Pucharu Świata powoli odchodzi w zapomnienie.

"Kicker": Lozano ukarał słabe Niemcy

Magazyn zwraca uwagę, że kadra zapomniała o swoich najmocniejszych atutach, czyli mocy i precyzji w ataku. Chwali jednocześnie rywali. "Kicker" stwierdza, że Niemcy od początku mieli w tym spotkaniu problemy. Podkreśla też, że zespół Loewa ma przed sobą trudne zadanie - awansować z grupy.

"Bild": mistrz świata się trzęsie

"Bild" krytykuje po kolei prawie wszystkich zawodników z kadry, wytykając ich błędy. Zwraca za to uwagę na świetną postawę Meksykanów w tym spotkaniu. Niemcy zostają daleko w tyle i zaczynają trzęść się z nerwów przed kolejnym meczem i ewentualnym brakiem awansu z grupy.

"Sport 1": falstart. Meksyk zhańbił Niemcy

Bardzo ostro na temat niedzielnego spotkanie wypowiada się "Sport 1". Mecz z Meksykiem to hańba dla niemieckiego futbolu. Podpopieczni Loewa nie wytrzymali presji i przegrali to spotkanie. Mecz z Meksykiem to falstart Muellera i jego kolegów z drużyny.