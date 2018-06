Niech wam w Rosji urosną skrzydła

Na tych młodych ludzi przez najbliższe tygodnie będzie patrzyła cała Polska.

Od tego, jak zagrają, zależy letni nastrój wielu z nas. Jeśli wrócą z sukcesem, powitamy ich tak, jak witaliśmy dwa lata temu, gdy wracali z mistrzostw Europy. Jeśli się nie uda, być może wielu kibiców zakrzyknie: „Nic się nie stało", ale to nie będzie prawda. Gorączka jest tak duża, oczekiwania tak rozbudzone, wiara w Roberta Lewandowskiego tak bezgraniczna, że porażka musiałaby zaboleć. Wielki poeta Antoni Słonimski napisał kiedyś: „Świat nie jest piłką futbolową, świat się podbija głową, głową, głową ", ale dziś to już nie do końca prawda. Sukces na mundialu daje sławę, pieniądze i niegasnący szacunek rodaków. O to również zagrają w Rosji polskie orły. Powodzenia, latajcie wysoko.