Rosja: Pożar silnika w samolocie z reprezentacją Arabii Saudyjskiej. Wylądowali bezpiecznie

Zespół Saudyjczyków leciał z Moskwy na południe Rosji, na swój drugi mecz w ramach mistrzostw świata w piłce nożnej. W środę Arabia zmierzy się z Urugwajem.

Na niezweryfikowanym filmie wideo, który prawdopodobnie został nagrany z fotela pasażera, można zobaczyć ogień, który wydobywa się spod skrzydła Airbusa A319-100. Rosyjskie media informują, że w maszynie doszło do pożaru jednego z silników.

Arabska federacja piłki nożnej poinformowała, że "chciałaby zapewnić wszystkich, iż wszyscy zawodnicy reprezentacji są bezpieczni, po awarii technicznej w jednym z silników samolotu, który wylądował na lotnisku w Rostowie nad Donem". Zawodnicy z lotniska pojechali do zarezerwowanego dla nich hotelu.

??| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they’re heading to their residence safely.