Mundial 2018: Anglicy zaatakowani przez komary

Krwiożercze komary, tak jak przypuszczano, dały się mocno we znaki piłkarzom w meczu Tunezja - Anglia w Wołgogradzie. Nie pomogło nawet rozpylanie repelentów z helikopterów przez organizatorów piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.

Kłopoty Anglików pojawiły się już po przybyciu do hotelu Hilton Garden w centrum Wołgogradu. W ich pokojach pełno było żądnych krwi komarów. Problem dotyczył oczywiście nie tylko piłkarzy, ale także wszystkich, którzy przebywają w Wołgogradzie. Cierpieli zatem dziennikarze, którzy ze względu na nieznośne owady musieli przerywać swoje relacje. Co bardziej zapobiegliwi, jak choćby jedna z dziennikarek niemieckiej stacji ARD, zaopatrzyli się w specjalne kapelusze z moskitierami. Takie, jakie stosuje się w wyprawy do dżungli - pisze Onet.

Lauren Cullero, badaczka z National Geographic, ostrzegała, że komary nie mają zbyt wielu ofiar w rejonie arktycznym, dlatego, kiedy już ją dopadną, to bardzo wściekle atakują. Są natarczywe i nie dają spokoju.

W czasie rozgrzewki przed meczem z Tunezją przekonało się o tym wielu angielskich piłkarzy, którzy byli wyraźnie zdeprymowani atakującymi owadami. Oczywiście Synowie Albionu zostali wyposażeni w repelenty. Te pomogły o tyle, że nie zostali pogryzieni, ale nie uchroniły przed natarczywością komarów. Organizatorzy, by ułatwić kibicom obejrzenie spotkania, zezwoli też na wnoszenie środków odstraszających komary w małych pojemnikach.

- Wiedzieliśmy, że będzie dużo owadów w Wołgogradzie, ale nie spodziewaliśmy sie ich aż tylu. Mieliśmy ich pełno w oczach i ustach - przyznał Harry Kane, kapitan angielskiej reprezentacji po meczu z Tunezją.

England stars forced to spray themselves with mosquito repellent during Tunisia warm-up #WorldCup https://t.co/ayQVoDCS6l pic.twitter.com/DYpmwK7ISm — The Sun (@TheSun) 18 czerwca 2018

Komary co roku dają się we znaki w Wołgogradzie. Ich wytępienie jest właściwie niemożliwe. A jeżeli już ktoś podejmuje próbę, to jest to krótkotrwałe działanie.

W tej miejscowości rozegrane zostaną jeszcze trzy mecze: Nigeria - Islandia, Arabia Saudyjska - Egipt i Japonia - Polska. Biało-Czerwoni i podążający za nimi dziennikarze oraz kibice muszą się zatem przygotować na natarczywe owady, które potrafią zgotować piekło, kiedy tylko nie zachowa się czujności.