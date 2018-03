Fabiański: Nie jestem pierwszym bramkarzem kadry

Bramkarz reprezentacji Polski o tym, jak ważny będzie pierwszy mecz na mundialu, i o sile spokoju.

"Rzeczpospolita": Jest pan jedynym zawodnikiem z obecnej kadry, który był już na mundialu. W 2006 roku jako 21-latek pojechał pan jako trzeci bramkarz na MŒ do Niemiec...

Poniżej dalsza częœć artykułu

Łukasz Fabiański: I byłem wtedy mentalnie jeszcze dzieciakiem. Miałem zerowe doœwiadczenie, jeœli chodzi o wielkš piłkę. Była to dla mnie ogromna nauka i w pewnym sensie udział w mundialu otworzył mi oczy i pokazał, jak wyglšda futbol na najwyższym poziomie.

Łudził się pan wtedy, że zagra?

Nie. Zgrupowanie przed mundialem to był dopiero mój trzeci kontakt z seniorskš reprezentacjš. Wczeœniej byłem powołany tylko na dwa mecze towarzyskie. Trener Paweł Janas i szkoleniowiec bramkarzy Jacek Kazimierski stawiali sprawę jasno: mam zbierać doœwiadczenie i tyle.

To był bardzo dziwny mundial. Pojechaliœmy go przegrać.

Nigdy nie jedzie się na wielkš imprezę, żeby przegrać, ale rozumiem, co ma pan na myœli. Po pierwszym meczu z Ekwadorem, przegranym 0:2, wszystko siadło. Atmosfera zrobiła się gęsta i nieznoœna. Tak naprawdę zaczęło się psuć już wczeœniej, przy tych zaskakujšcych powołaniach, gdy w kadrze nie znaleŸli się Jurek Dudek i Tomasz Frankowski. Ale oczywiœcie atmosfera zawsze zależy od wyników, więc po porażce w pierwszym spotkaniu wszystko tšpnęło. Szczególnie że kilka miesięcy przed turniejem graliœmy z Ekwadorem towarzysko i doœć łatwo wygraliœmy. Dlatego wszyscy byli przekonani, że na mundialu będzie równie przyjemnie. Podeszliœmy do tamtego spotkania zbyt pewni siebie, wyluzowani. Ale z Niemcami rozegraliœmy dobry mecz.

I œwietnie bronił Artur Boruc.

Fantastycznie. Ale gdy na wielkim turnieju przegra się pierwsze spotkanie, do drugiego przystępuje się, stojšc pod œcianš, z niesamowitš presjš.

To jest nauka, którš zapamiętał pan z tamtego mundialu? Nie przegrać pierwszego meczu?

Można tak powiedzieć. Wystarczy zresztš popatrzeć na Euro 2016 we Francji. Wygraliœmy na inaugurację z Irlandiš Północnš i od razu nabraliœmy pewnoœci siebie. Do drugiego spotkania przystępuje się w takiej sytuacji ze œwiadomoœciš, że ewentualne zwycięstwo daje awans. A nie, że porażka to odpadnięcie z turnieju i powrót do domu.

A zatem teraz przygotowujecie się do mistrzostw œwiata czy do pierwszego meczu z Senegalem?

Przygotowujemy się do najbliższego spotkania, które jednoczeœnie jest dla nas najważniejsze. Od poczštku pracy z Adamem Nawałkš obowišzuje taka zasada i dobrze na tym wychodzimy.

Mecz towarzyski też może być najważniejszy?

Tak. Wiemy, że te sparingi to faktycznie przygotowanie do mundialu. Nigeria to drużyna bardzo podobna do Senegalu. W pištek zagramy ze œwiadomoœciš, że przygotowujemy się do spotkania z Senegalem.

W eliminacjach wystšpił pan w siedmiu meczach na dziesięć. Ale czy może pan z rękš na sercu powiedzieć, że jest pierwszym bramkarzem kadry?

Nie, nie jestem. Ale na serio przestałem się tym przejmować. Jestem już doœwiadczonym zawodnikiem, bogatszym o wydarzenia w życiu sportowym. Nawet po moich występach w klubie widać, że jestem spokojny i że mi to pomaga. Potrafię się skupić tylko na rzeczach, na które mam wpływ, a to nie ja podejmę decyzję, kto będzie pierwszym bramkarzem na mundialu.

Potrafi pan wskazać moment, gdy pan się tego nauczył, a może to trwało dłużej?

Zaczęło się podczas Euro 2016. Gdy usłyszałem, że będę rezerwowym, zareagowałem wielkš frustracjš. Ale życie mi pokazało, że jeœli będę sumiennie pracował, nie zgłupieję, nie zostawię swoich wartoœci, to los potrafi to wynagrodzić. Rozumiem, że dla mediów dyskusja o tym, kto będzie pierwszym bramkarzem, jest ważna. Ale powiem szczerze, że im bardziej wy dyskutujecie, tym bardziej jest mi obojętne, co sobie wymyœlicie.

Zatem Euro 2016 to był ważny moment w życiu?

Tak. Pół roku wczeœniej urodził się Jasiek. A bycie ojcem uczy. Przede wszystkim cierpliwoœci. To też bardzo mi pomogło.

Statystycznie rzecz bioršc, to pana najlepszy sezon.

Nie użyję okreœlenia, że to mój najlepszy sezon, natomiast mogę chyba powiedzieć, że jest najrówniejszy. W 30 meczach ligi angielskiej zagrałem na równym, wysokim, poziomie.

Ma pan uczucie, że uratował Swansea?

Sezon się jeszcze nie skończył i za wczeœnie mówić, że jest uratowany. Ale było doœć dużo meczów, gdy czułem, że swojš postawš bardzo zespołowi pomogłem. I że mam wpływ na to, gdzie teraz jesteœmy.

Koledzy obudzili się dopiero w styczniu...

Wszystko co pozytywne w Swansea zaczęło się z przyjœciem trenera Carlosa Carvalhala. To niesamowicie pozytywna postać. Stał się gwiazdš mediów po występach na konferencjach prasowych, dziennikarze sš nim oczarowani. Tymczasem on na spotkaniach z mediami powtarza to, co mówi nam w szatni. Jest œwietnym taktykiem i potrafi reagować w trakcie meczów. Kilkoma korektami przechyla szalę zwycięstwa na naszš korzyœć. Przy tym jest normalnym, fajnym człowiekiem.

11 sezonów w Premier League. Odczuwa pan dumę?

Byłbym bardziej dumny, gdybym w tym czasie rozegrał więcej meczów. Nie jest Ÿle, ale mogło być trochę lepiej. Mam na myœli przede wszystkim pierwszy okres w Arsenalu, gdy powinienem pójœć na wypożyczenie, nabrać doœwiadczenia, ograć się. Tymczasem powiedziano mi, żebym został, nauczył się funkcjonowania klubu. A ja nie naciskałem. Trochę lepiej mogłem zaplanować tę swojš karierę w Arsenalu. Ale to widzę dopiero z obecnej perspektywy.