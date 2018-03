Przed Polska-Nigeria: Dojdzie błysk Lewandowskiego

W pištek we Wrocławiu pierwszy tegoroczny mecz kadry Adama Nawałki. To poczštek drogi na mundial.

Korespondencja z Wrocławia

Od razu po grudniowym losowaniu grup mundialu przedstawiciele PZPN poprosili Nigeryjczyków, by przyjęli nasze zaproszenie na towarzyskie spotkanie. Nawałka i jego sztab podkreœlajš, że Senegal, z którym zagramy pierwszy mecz na MŒ, to zespół bardzo podobny do Nigerii (choć sš też w tej sprawie inne opinie) i przetarcie z drużynš prowadzonš przez Gernota Rohra może być cenne.

54-letni Niemiec jest jednym z tych trenerów, których Afryka wcišgnęła. Kimœ takim jak w polskim futbolu Henryk Kasperczak – selekcjoner Wybrzeża Koœci Słoniowej, Maroka, Senegalu, Mali i dwukrotnie Tunezji. Rohr także był selekcjonerem kilku afrykańskich reprezentacji, zanim w 2016 roku objšł Nigerię.

Zapomnieli o piłkach

Być może zdšżył się więc przyzwyczaić do bałaganu, jaki panuje w afrykańskich federacjach piłkarskich, i w nigeryjskim zwišzku już nic go nie zaskoczyło. A wyzwań kilka miał. W ostatnim meczu eliminacji Nigeria zremisowała na wyjeŸdzie z Algieriš 1:1. Nominowany do nagrody dla najlepszego trenera Afryki w 2017 roku Rohr (triumfował prowadzšcy Egipt Argentyńczyk Hector Cuper) dał w tym spotkaniu szansę dublerom, gdyż Nigeria zapewniła sobie awans do Rosji miesišc wczeœniej, pokonujšc Zambię 1:0.

I całe szczęœcie, gdyż ostatecznie punktu zdobytego w Algierii nie mogła sobie dopisać. Okazało się, że w meczu wystšpił nieuprawniony, czyli niezgłoszony przez federację, zawodnik, a wynik został zweryfikowany jako walkower dla gospodarzy. A wydawało się, że większego wstydu niż przy okazji meczu eliminacji Pucharu Narodów Afryki z RPA działacze federacji nigeryjskiej nie będš musieli przeżywać. Wówczas zapomnieli zapewnić piłki. Ostatecznie spotkanie rozegrano futbolówkami, które przywiozła ze sobš na treningi ekipa RPA.

W 2016 roku z kolei aż 26 zawodników z reprezentacji Nigerii do lat 17 (najbardziej utytułowanej w tej kategorii na œwiecie) nie zdało testów na wiek koœci. Zostali uznani za oszustów i zdyskwalifikowani.

Œmieszna liga

Liga nigeryjska od lat jest obiektem kpin. W 2013 roku wstrzšsnšł niš skandal ustawiania meczów. W spotkaniu barażowym o awans do najniższej ligi zawodowej w korespondencyjnym pojedynku rywalizowały dwa kluby: Police Machine oraz Plateau United Feeder. Promocję miał uzyskać zespół, który wygra swój mecz, a jeœli obie drużyny zdobyłyby po trzy punkty, o awansie decydować miały bramki. Police Machine wygrał 67:0, ale ich rywal okazał się niestety bardziej skuteczny i zwyciężył 79:0. Żeby było jeszcze ciekawiej, wielkie strzelanie rozpoczęło się w obu spotkaniach dopiero po przerwie. United Feeder strzelił 72 gole w drugiej połowie, a Police Machine 61.

Oba kluby zostały ukarane zakazem działalnoœci przez dziesięć lat, a sędziowie obu spotkań dożywotnio zdyskwalifikowani. Swojš drogš sędziowie nie majš łatwego życia w lidze i często stajš się ofiarami napaœci. Ostatnio jednak arbiter nie został pobity przez kibiców, którzy wtargnęli na boisko, tylko przez trzech zawodników najbogatszego nigeryjskiego klubu – Ifeanyi Ubah FC. Tyle o nigeryjskim folklorze.

Trzech œrodkowych obrońców

Od poczštku zgrupowania we Wrocławiu trener Nawałka ćwiczy ustawienie z trójkš œrodkowych obrońców. We wtorek i œrodę zajęcia poœwięcone były wyłšcznie taktyce. W listopadzie po raz pierwszy reprezentacja zagrała w tym ustawieniu w sparingach z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1). Cztery miesišce temu widać było, że sztab kładł nacisk przede wszystkim na defensywę. Szczególnie w spotkaniu z Urugwajem piłkarze Nawałki bronili się œwietnie, a rywal – poza uderzeniami z dystansu – nie stworzył sobie ani jednej okazji do zdobycia bramki.

W listopadowych spotkaniach nie brał udziału Robert Lewandowski, który miał lekkš kontuzję i selekcjoner dał mu odpoczšć. O ile w obronie gra zespołu zrobiła dobre wrażenie, o tyle w ofensywie ewidentnie czegoœ, a raczej kogoœ, brakowało. I wszystko wskazuje na to, że przeciwko Nigerii ponownie testowane będzie ustawienie z trójkš œrodkowych obrońców, ale obecnoœć Lewandowskiego zwiększy siłę rażenia biało-czerwonych.

Robert wreszcie wypoczęty

Kapitan dawno na zgrupowanie reprezentacji nie przejeżdżał tak wypoczęty. Lewandowski od lat był tym napastnikiem Bayernu, który grał we wszystkich meczach od poczštku do końca – czy to w Bundeslidze, czy Lidze Mistrzów. Był jednym z najbardziej eksploatowanych zawodników w Europie. W sezonie 2015/2016 – zakończonym mistrzostwami Europy we Francji – Lewandowskiego tylko dwa razy zabrakło w składzie Bayernu w Bundeslidze. Wystšpił we wszystkich 12 meczach Bawarczyków w Lidze Mistrzów, zagrał we wszystkich szeœciu spotkaniach Pucharu Niemiec, a także w Superpucharze. Łšcznie na boisku spędził 4236 minut – tylko w barwach klubowych.

W kolejnym sezonie miał 200 minut mniej, ale głównie dlatego, że Bayern odpadł w ćwierćfinale Champions League i w półfinale krajowego pucharu. W lidze Polak tylko raz znalazł się poza składem.

Przez dwa sezony opuœcił więc tylko trzy spotkania w Bundeslidze. Zaczšł w końcu głoœno narzekać na politykę personalnš klubu, domagać się zmiennika i odcišżenia i w końcu swoje wywalczył.

Zimš do Monachium sprowadzono Sandro Wagnera i w mniej ważnych spotkaniach Lewandowski siada na ławce, wchodzi dopiero po przerwie. Po odejœciu Pierre’a-Emericka Aubameyanga do Arsenalu ma wręcz autostradę do korony króla strzelców – zdobył już 23 gole, a na drugim miejscu klasyfikacji sš ex aequo właœnie Gabończyk oraz Nils Petersen, którzy majš dziesięć bramek mniej.

Jeœli więc teraz do równie dobrej jak przeciwko Urugwajowi gry w defensywie dojdzie błysk wypoczętego Lewandowskiego w ofensywie, może się okazać, że trzy miesišce przed mistrzostwami œwiata drużyna będzie miała nowe ustawienie wyjœciowe. Z jednym wyjštkiem: Łukaszowi Piszczkowi właœnie urodziło się dziecko i w spotkaniu z Nigeriš nie zagra.

Przypuszczalny skład Polaków

Wojciech Szczęsny – Thiago Cionek, Kamil Glik, Michał Pazdan – Przemysław Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Rafał Kurzawa – Kamil Grosicki, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński.

Transmisja o 20.45 w TVP 1.