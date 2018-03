Polska-Nigeria: Debiutant na ratunek

W meczu z Nigeriš na skrzydłach zgrajš zawodnicy, którzy w sumie majš jeden – siedmiominutowy – występ w kadrze.

Adam Nawałka ma kłopot z obsadš boków obrony przed dzisiejszym meczem z Nigeriš. Selekcjoner będzie chciał dziœ znów ustawić zespół z trzema œrodkowymi defensorami i dwoma zawodnikami wahadłowymi na obu skrzydłach, którzy pracujš na całej długoœci boiska. W fazie ataku sš skrzydłowymi, gdy zespół broni stajš się bocznymi defensorami. Od piłkarzy ustawionych na takiej pozycji wymaga się przede wszystkim œwietnej wydolnoœci oraz zdrowia, a także jednak muszš umieć zarówno atakować jak i bronić.

Na mundialu na prawym wahadle będziemy oglšdać oczywiœcie Łukasza Piszczka (chociaż jest też opcja, że zostanie ustawiony jako jeden ze œrodkowych). Przed meczem z Nigeriš Piszczek jednak opuœcił zgrupowanie i pojechał do rodzšcej żony. Do kolegów dołšczy dopiero przed wtorkowym meczem z Koreš Południowš.

Na lewš stronę najpoważniejszym kandydatem do gry na mistrzostwach œwiata jest Maciej Rybus. We Wrocławiu zawodnik Lokomotiv Moskwa podczas treningów jednak poważnie się przeziębił. Jego występ w pištkowy wieczór został wykluczony. Ostatnio nieŸle na lewej stronie zaprezentował się Bartosz Bereszyński, ale on z kolei dotarł na zgrupowanie z lekkim urazem i także przeciwko Nigerii nie zagra.

Nawałka musi więc załatać dziury w składzie. Wiele wskazuje na to, że na prawej stronie postawi na debiutanta, powołanego po raz pierwszy do reprezentacji Przemysława Frankowskiego z Jagiellonii Białystok. 23-letni skrzydłowy jest w tym sezonie w œwietnej dyspozycji i pewnie latem będzie naturalnym kandydatem do zagranicznego transferu. Ale Frankowski jest też jednak zawodnikiem na wskroœ ofensywnym i nie potrafi grać w defensywie. Na tę chwilę jest jednak jedynym w kadrze, który ma w ogóle doœwiadczenie gry na prawej stronie boiska.

Na lewym skrzydle problemy sš jeszcze większe. Artur Jędrzejczyk jest w słabej formie i dla wielu obserwatorów zaskoczeniem było fakt iż w ogóle znalazł się wœród powołanych. Paweł Jaroszyński z Chievo Werona, który po raz pierwszy przyjechał na zgrupowanie, nie zdołał sztabu trenerskiego na tyle przekonać do siebie, by dziœ wyszedł w podstawowym składzie. A zatem jako lewy wahadłowy ustawiony zostanie niemal na pewno Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze.

Kurzawa dotychczas wystšpił w reprezentacji tylko raz – w listopadowym spotkaniu z Meksykiem, gdy siedem minut przed końcem zastšpił Rybusa. Dziœ ten ustawiany na co dzień w Górniku na lewym skrzydle pomocnik, będzie pierwszym wyborem.