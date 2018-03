Przed Polska-Korea Płd.: Szlifierska robota

We wtorek w Chorzowie drugi wiosenny sprawdzian drużyny Adama Nawałki. Czas na zwycięskie gole.

Japonia zapewne będzie najsłabszym rywalem reprezentacji Polski podczas mistrzostw œwiata. Dziœ w Chorzowie przy okazji powrotu reprezentacji na Stadion Œlšski, Japończyków udawać będš Koreańczycy z Południa. Futbol w tym kraju, podobnie jak w całej Azji, znajduje się od kilku lat w poważnym kryzysie. Kilka lat temu widmo zlikwidowania zawodowej ligi piłkarskiej, którš wstrzšsnšł korupcyjny skandal, było całkiem realne.

W 2011 roku K-League została zawieszona, kiedy na jaw wyszło, że wyniki meczów sš ustawiane, a w kontrolowanym przez nielegalnych bukmacherów procederze uczestniczš zawodnicy, trenerzy i sędziowie. Gdy informacje o kolejnych ustawionych meczach zaczęły wypływać do mediów, jeden z podejrzanych – 23-letni bramkarz Incheon United FC popełnił samobójstwo.

Koreańska federacja ukarała 41 piłkarzy dożywotnimi zakazami działalnoœci w futbolu. Na dwa lata obozu pracy (w zawieszeniu) skazany został były pomocnik reprezentacji Kim Jung-Kyum. Innym z ukaranych dyskwalifikacjš oraz dwuletnim pobytem w obozie pracy (bez zawieszenia) był bramkarz, który pojawiał się na zgrupowaniach kadry, ale nigdy w niej nie zadebiutował – Yeom Dong-gyun. Kolejnym reprezentantem zamieszanym w nielegalny proceder był pomocnik i kapitan Chunnam Dragons – Song Jung-Hyun. Najbardziej znanym piłkarzem zamieszanym w skandal był szeœciokrotny reprezentant, zdobywca jednej bramki dla kadry – Kim Dong-hyun. W 2005 roku trafił on do portugalskiej Bragi, skšd został wypożyczony do rosyjskiego Rubina Kazań.

Do czerwca zeszłego roku reprezentację Korei prowadził Uli Stielike. W latach 70. był trzykrotnym mistrzem Niemiec z Borussiš Monchengladbach, a następnie zdobył trzy kolejne tytuły w barwach Realu Madryt. I choć oba te kluby słynęły wówczas z ofensywnej gry, Stielike został szkoleniowcem na wskroœ defensywnym. W 2015 roku w mistrzostwach kontynentu, czyli Pucharze Azji, prowadzona przez niego drużyna dotarła do finału, nie tracšc ani jednej bramki. Dopiero w meczu o trofeum lepsza okazała się Australia (wygrała 2:1).

W Azji obowišzuje kilkuetapowy system kwalifikacji do mistrzostw œwiata. Przez drugš rundę, od której zaczynała rywalizację o mundial w Rosji, Korea pod wodzš Stielike przeszła tanecznym krokiem. Nie mogło być inaczej skoro jej rywalami były np. Laos i Liban. Drużyna prowadzona przez Niemca odniosła komplet zwycięstw i nie straciła gola. Kłopoty jednak pojawiły się, gdy bramki zaczęła tracić. Porażki z Iranem i Chinami (druga w historii) zachwiały stołkiem mistrza Europy z 1980 roku. Kroplš, która przepełniła kielich goryczy, była pierwsza przegrana z Katarem 2:3. Stielike został zwolniony, a misję ratowania uciekajšcego awansu na mundial powierzono szkoleniowcowi młodzieżówki.

Shin Tae-yong awans osišgnšł w niezbyt porywajšcym stylu – jeszcze wzmacniajšc defensywę. Aby Koreańczycy mogli rezerwować bilety na mundial, potrzebowali dwóch remisów, w dwóch ostatnich meczach: u siebie z liderem Iranem i na wyjeŸdzie z Uzbekistanem. Tae-yong postawił na obronę, jego zespół dwa razy gola nie stracił, żadnego też nie strzelił, ale awansował na dziewišty mundial w historii, a ósmy z rzędu.

Największš gwiazdš Korei nie jest jednak obrońca, ale bramkostrzelny napastnik, doskonale znany kibicom ligi angielskiej i Ligi Mistrzów – Son Heung-min z Tottenhamu. 25-letni zawodnik, który występuje głównie na skrzydle, w zeszłym sezonie zdobył 14 goli w Premier League, a w tym ma już 12 i osiem meczów przed sobš, przeciwko Chelsea już w najbliższš niedzielę. Dlatego Son niemal na pewno w spotkaniu z nami nie zagra przez 90 minut. Podobnie jak nasz as Robert Lewandowski.

Wszystko wskazuje, że Nawałka dalej będzie szlifował ustawienie z trzema œrodkowymi obrońcami. Z Nigeriš po raz pierwszy zagrał w nim Lewandowski i gola nie zdobył.

Polska w trzech meczach z rzędu nie strzeliła bramki. Sztab szkoleniowy może się cieszyć z doskonałej gry w defensywie, ale kibice chcš zwycięstw i goli.

Ofensywa i zdobywanie bramek nie należš do głównych zadań Tarasa Romanczuka, a niemal na pewno œwieżo upieczony Polak dostanie w meczu z Koreš swojš szansę. Co więcej, pomocnik Jagiellonii Białystok prawdopodobnie wyjdzie na murawę Stadionu Œlšskiego w pierwszym składzie. Maciej Rybus wyleczył przeziębienie i prawdopodobnie zostanie ustawiony jako lewy wahadłowy, natomiast na prawej stronie w końcu zagra Łukasz Piszczek (przeciwko Nigerii był jednym z trzech œrodkowych obrońców).

Następne mecze Polacy rozegrajš w czerwcu – przeciwko Chile i Litwie, już po zgrupowaniu w Arłamowie i wyborze 23-osobowej kadry na mundial.

Polska – Korea, 20.45, TVP 1.