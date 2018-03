Polska - Korea 3:2 134 sekundy zaćmienia i błysk Zielińskiego

Polacy roztrwonili dwubramkowe prowadzenie. Ale w ostatniej akcji meczu geniuszem popisał się pomocnik Napoli.

Do końca meczu było kilkanaœcie sekund, a Polacy sprzeniewierzyli dwubramkowe prowadzenie i dali Koreańczykom odrobić straty. Zupełnie niespodziewanie. Wtedy piłkę przed polem karnym dostał Piotr Zieliński, zrobił balans ciałem, zgubił rywala, podprowadził piłę trochę bliżej pola karnego i uderzył. Gdy piłka była jeszcze w powietrzu widać już było, że strzał jest idealnie wymierzony, a gdy uderzyła w siatę publicznoœć na Stadionie Œlšskim krzyknęła z radoœci.

Oby to był moment przełomowy w karierze pomocnika Napoli w reprezentacji Polski. Bo chociaż Zieliński już wczeœniej miewał dobre chwile, rozgrywał niezłe mecze, zaliczał podania, o które żadnego innego polskiego piłkarza podejrzewać nie mogliœmy, to wielu kibiców nigdy do siebie w pełni nie przekonał. Podczas gdy fachowcy rozpływali się w zachwycie nad detalami jego gry, nad poszczególnymi zagraniami, dryblingami, balansami ciała, kibic żšdał bramek i asyst. I miał rację.

Nawet wczeœniej w tym meczu była idealnie obrazujšca grę Zielińskiego w kadrze sytuacja. W pierwszej połowie, w akcji na 2:0 dla Polski, pomocnik Napoli przy wyjœciu do dalekiego podana, zrobił dwa kroki do przodu, po czym nagle odwrócił się i zmienił kierunek biegu, zdezorientowani obrońcy pobiegli za nim, a Krzysztof Mšczyński nagle zyskał wokół siebie mnóstwo miejsca. Spokojnie, przez nikogo nie atakowany mógł dopieœcić podanie do Kamila Grosickiego, który będšc sam przed bramkarzem nie zmarnował okazji. To Zieliński był jednym z bohaterów tej akcji, ten ruch, to niedotknięcie piłki, było na wagę złota. W pomeczowej statystce, w œwiadomoœci kibiców, akcja ta zostanie zapisana: Gol – Grosicki, asysta – Mšczyński.

Grosickiemu też należš się za mecz z Koreš słowa pochwały: To on pięknie doœrodkował na głowę Roberta Lewandowskiego w 32 minucie. Kapitan reprezentacji zdobył pierwszš od trzech meczów bramkę dla biało-czerwonych przerywajšc najdłuższš za kadencji Nawałki złš passę. Dla napastnika Bayernu było to trafienie numer 52 w kadrze, dla Grosickiego asysta numer 12 od kiedy zespół przejšł obecny selekcjoner. Żaden inny zawodnik w tym czasie tylu decydujšcych podań nie zaliczył.

Znacznie gorzej jednak tym razem wyglšdała gra w defensywie. Koreańczycy przez cały mecz dochodzili do sytuacji strzeleckich. Najczęœciej po kontrach i po prostopadłych podaniach. Obaj bramkarze – Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski mieli ręce pełne roboty.

Natomiast to co wydarzyło się w 134 sekundy między 86 a 88 minutš jest niemalże niewytłumaczalne. Koreańczycy zdobyli dwa gole i wyrównali stan meczu, a gdyby nie błysk Zielińskiego, to ton pomeczowych komentarzy byłby inny. Szczególnie pierwsza bramka padła z niczego. Koreańczycy wymieniali podania wzdłuż naszego pola karnego, w bezpeznej wydawałoby się odległoœci, doœć leniwie, aż nagle Chang-Min Lee huknšł z ponad 20 metrów, tak, że Skorupski mógł tylko spojrzeć jak piłka wpada do siatki. W następnej akcji było już 2:2.

Pytanie czy coœ takiego zdarzyłoby się w meczu o punkty, czy był to moment dekoncentracji, ponieważ mecz się już kończył – mecz towarzyski, więc bez stawki. Jedno jest pewne – Adam Nawałka tych 134 sekund zaćmienia, tak nie zostawi.