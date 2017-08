Adam Nawałka: Awansu na MŚ jeszcze nie mamy

Spotkanie z Danią obędzie się w piątek w Kopenhadze, a w następny poniedziałek (4 września) biało-czerwoni podejmą w Warszawie Kazachstan.

- Mecze z Danią i Kazachstanem rozpoczną rundę rewanżową. Jesteśmy pod każdym względem przygotowani do tych spotkań. Wszelkie problemy będziemy starali się szybko rozwiązywać. Jesteśmy w stałym kontakcie z zawodnikami. Po ich przyjeździe będziemy mogli więcej powiedzieć o ich dyspozycji. Najważniejsze, aby wszyscy przyjechali do nas w pełni zdrowia – powiedział Nawałka.

Biało-czerwoni zdecydowanie prowadzą w grupie E. Mają 16 punktów i o sześć wyprzedzają wicelidera Czarnogórę oraz trzecią w tabeli Danię, z którą zmierzą się w Kopenhadze. Jeśli wyniki najbliższych spotkań ułożą się korzystnie, podopieczni Nawałki będą pewni awansu już po spotkaniu z Kazachstanem w Warszawie.

- Wszyscy mamy nadzieję, że najbliższe spotkania będą dla nas udane. Duńczycy demonstrują dobry futbol. To dobrze zorganizowana drużyna, a jej zawodnicy prezentują wysoki poziom. Musimy być dobrze przygotowani do tego spotkania. Nie mamy jeszcze zapewnionego awansu i musimy wypracować go na boisku. Wszyscy zawodnicy muszą mieć tego świadomość. Nikt nie może myśleć o turnieju w Rosji. Wiadomo, że wiara w sukces jest duża. To nasza siła. Ale skupiamy się tylko na meczu z Danią – podkreślił szkoleniowiec.

Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek. Zawodnicy mają się stawić w warszawskim hotelu do godz. 19:30. - Będziemy trenowali swoje schematy gry, ale mamy do przećwiczenia kilka nowych wariantów rozegrania stałych fragmentów. Myślę, że wszyscy będą dobrze przygotowani fizycznie. Dotychczas udawało nam się optymalnie przygotować zawodników pod względem fizycznym. Zawsze planujemy przygotowania w ten sposób, aby zawodnicy zregenerowali się po swoich meczach ligowych. Nie sądzę, aby piłkarze Legii byli zmęczeni. Rozegrali nieco więcej meczów niż inni reprezentanci, ale to może przemawiać na ich korzyść – przyznał selekcjoner.

We wtorek i środę reprezentanci Polski będą trenowali na stadionie Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 12 wylecą czarterem do Kopenhagi, gdzie dzień później zagrają z Danią. Bezpośrednio po meczu wrócą do Warszawy, gdzie w poniedziałek (4 września) podejmą Kazachstan.