Eliminacje mistrzostw świata: Stevan Jovetic nie zagra z Polską?

Najlepszy strzelec i jeden z liderów czarnogórskiej reprezentacji Stevan Jovetic jest kontuzjowany i pod znakiem zapytania stoi występ tego piłkarza w meczu z Polską. Spotkanie w eliminacjach mistrzostw świata odbędzie się w Podgoricy.