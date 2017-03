Relacja na żywo: Czarnogóra - Polska

Przed meczem:

Na razie na tabelę grupy E kibice reprezentacji Polski mogą patrzeć bez nerwów. Nawet nieoczekiwana wpadka w Kazachstanie, gdzie prowadząc 2:0 Polacy pozwolili wydrzeć sobie zwycięstwo, niespecjalnie skomplikowała życie naszej reprezentacji.

Tabela grupy E:

Drużyna M Pkt Br. Z. R P.

1. Polska 4 10 10-5 3 1 0

2. Czarnogóra 4 7 9-4 2 1 1

3. Dania 4 6 7-5 2 0 2

4. Rumunia 4 5 6-4 1 2 1

5. Armenia 4 3 4-10 1 0 3

6. Kazachstan 4 2 3-11 0 2 2

Polska jak dotąd zremisowała z Kazachstanem 2:2 (gole: Bartosz Kapustka i Robert Lewandowski), wygrała z Danią 3:2 (hattrick Lewandowskiego), pokonała Armenię 2:1 (Mkoyan - gol samobójczy, Lewandowski) i wygrała na wyjeździe z Rumunią 3:0 (Grosicki, 2 gole Lewandowskiego). Po jesiennych meczach reprezentacja Polski awansowała na 12. miejsce w rankingu FIFA - najwyższe w historii tego zestawienia (czyli od 1992 roku).

Z Czarnogórą, która jest członkiem FIFA i UEFA od 2007 roku, Polacy grali jak dotąd dwukrotnie - w eliminacjach mistrzostw świata w Brazylii. Oba mecze zakończyły się bramkowymi remisami - w Podgoricy było 2:2, a w Warszawie - 1:1. W Podgoricy na murawie pojawiło się pięciu graczy obecnej reprezentacji: Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski. W Warszawie z obecnych kadrowiczów grali: Artur Jędrzejczyk, Glik, Błaszczykowski, Piotr Zieliński, Lewandowski.

Największym sukcesem reprezentacji Czarnogóry był awans do baraży w eliminacjach do Euro 2012. W dwumeczu decydującym o awansie Czarnogórcy ulegli jednak Czechom (0:2 i 0:1). Z Czechami zagrali potem na Euro Polacy, którzy też nie dali im rady (we Wrocławiu było 0:1). To w tamtym okresie - w czerwcu 2011 roku - Czarnogóra zajmowała najwyższe w swojej historii, 16. miejsce w rankingu FIFA. Późniejsze starty w eliminacjach - do MŚ w Brazylii i Euro 2016 - nie były już dla drużyny z Bałkanów tak udane. W walce o mundial w Brazylii Czarnogórcy wyprzedzili w tabeli Polaków, ale znaleźli się za plecami Anglików i Ukraińców. Z kolei w eliminacjach do Euro 2016 Czarnogóra wyprzedziła jedynie Liechtenstein i Mołdawię.

W eliminacjach do MŚ w Rosji Czarnogóra radzi sobie jednak - jak dotąd - nieźle, zanotowała jednak wpadkę w meczu z Armenią, z którą przegrała na wyjeździe 2:3.

Oba zespoły przystąpią do meczu osłabione - w reprezentacji Polski nie zagra kontuzjowany na zgrupowaniu Grzegorz Krychowiak, z kolei Czarnogórcy muszą radzić sobie bez Stevana Joveticia. Brak napastnika Sevilli będzie niewątpliwie dla Czarnogóry poważnym problemem - to najlepszy w historii strzelec w drużynie Czarnogóry (dla reprezentacji zdobył już 19 goli).

Problemem dla Adama Nawałki - oprócz braku Krychowiaka - jest też fakt, że kilku ważnych reprezentantów ma poważne problemy w swoich klubach. Łukasz Fabiański jest wciąż podstawowym bramkarzem Swansea, ale w obecnych rozgrywkach puścił już 63 gole - najwięcej w Premier League. Maciej Rybus rzadko pojawia się na murawie w barwach swojego Olympique Lyon, Jakub Błaszczykowski zaczął częściej grać w barwach VfL Wolfsburg dopiero po przesunięciu go na prawą obronę, Piotr Zieliński przegrywa ostatnio walkę o grę w pierwszym składzie SSC Napoli, a Arkadiusz Milik dopiero wraca do siebie po kontuzji.

Problemem może być też gorący temperament fanów Czarnogóry. W czasie poprzedniego meczu rozgrywanego przez reprezentację Polski w Podgoricy petardą rzuconą na murawę ogłuszony został bramkarz reprezentacji Polski Przemysław Tytoń. Michał Listkiewicz w rozmowie z "Rzeczpospolitą" apelował jednak, by nie demonizować kibiców reprezentacji z Bałkanów.

Na koniec - przypominamy co przed meczem z Czarnogórą mówił selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka: