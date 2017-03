Dobry dla Polaków remis Duńczyków z Rumunami

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Gospodarze mogli objąć prowadzenie w 18. minucie, ale doskonałą sytuację zmarnował Claudiu Keseru, który z kilku metrów przestrzelił wysoko nad bramką. Tuż przed przerwą w podobnej sytuacji znalazł się Duńczyk Christian Eriksen, ale również posłał piłkę nad poprzeczką.

W 62. fatalnie we własnym polu skiksował Mathias Jorgensen, ale po sporym zamieszaniu Rumuni nie potrafili tego wykorzystać. W końcówce to Duńczycy mieli przewagę, jednak nie potrafili wykorzystać stworzonych przez siebie sytuacji. Gospodarze natomiast niemal tylko ograniczali się do obrony remisu.

Tabela grupy E eliminacji mistrzostw świata

Polska - 13 punktów, bilans bramek 12-6 Czarnogóra - 7 punktów, bilans bramek 10-6 Dania - 7 punktów, bilans bramek 7-5 Rumunia - 6 punktów, bilans bramek 6-4 Armenia - 6 punktów - bilans bramek 6-10 Kazachstan - 2 punkty, bilans bramek 3-13