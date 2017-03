Sasin o oświadczeniu lustracyjnym Przyłębskiego: być może pojawiły się nowe okoliczności

Jan Maria Jackowski: Andrzej Przyłębski mógł podpisać zobowiązanie do współpracy i nie współpracować

Sasin został zapytany w "Radiu Plus" o słowa Przyłębskiego, ambasadora Polski w Berlinie, jakie zamieścił portal wpolityce.pl: "Nawet jeśli podpisałem jakieś zobowiązanie, to było wymuszone pod groźbą nie tylko utraty paszportu, ale również relegacji ze studiów".

"Trudno jest mi to ocenić; nie znam tych dokumentów, są w tej chwili badane; z tego co wiem, IPN wszczął postępowanie wyjaśniające w stosunku do oświadczenia lustracyjnego ambasadora" - powiedział Sasin. Dodał, że nie wyobraża sobie, iż ta kwestia nie została wcześniej sprawdzona. "Być może jednak pojawiły się nowe okoliczności, które nie były wcześniej znane" - zaznaczył.

Jak mówił Sasin, ambasador Przyłębski uzyskał dostęp do informacji niejawnych, zaś całą sprawę badały "odpowiednie służby zajmujące się bezpieczeństwem państwa". To właśnie one, mówił, "badają przeszłość kandydata i prawdziwość jego oświadczeń o niewspółpracowaniu ze służbami PRL".

"IPN nie kwestionował również wcześniej oświadczenia pana ambasadora. To dało podstawę do tego, aby taka nominacja ambasadorska stała się faktem" - przypomniał.

Jak tłumaczył, jeśli w tej chwili pojawiają się nowe informacje, trzeba je będzie jeszcze raz sprawdzić. "Natomiast nie wydawajmy teraz przedwczesnego wyroku (...) nie mamy tu do czynienia z mataczeniem, bo pan ambasador nie zaprzecza, że jakieś zobowiązania do współpracy podpisał, w przeciwieństwie do Lecha Wałęsy" - mówił Sasin.

"Jak rozumiem, ta sprawa zostanie wyjaśniona i konsekwencje zostaną wyciągnięte i one muszą być jednoznaczne. Tzn. jeśli pan ambasador podał nieprawdę w swoim oświadczeniu lustracyjnym, to w oczywisty sposób musi oznaczać to zakończenie kariery publicznej" - dodał.

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wolfgang" dotycząca Andrzeja Przyłębskiego została w piątek udostępniona w poznańskim oddziale IPN. Dokumenty obejmują lata 1979-1980. Jak wynika z nich, TW "Wolfgang" "został pozyskany do współpracy 11 czerwca 1979 r.". Jak podano, w celu "zapewnienia dopływu informacji operacyjnych dotyczących przejawów działalności antysocjalistycznej w środowisku studenckim w Poznaniu". Biuro Lustracyjne IPN wdrożyło w piątek procedurę weryfikacji oświadczenia lustracyjnego Przyłębskiego.

Jak podał IPN, Biuro Lustracyjne nie wdrożyło wcześniej procedury weryfikującej oświadczenie Przyłębskiego, ponieważ wiązało się to z art. 22 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990. Zgodnie m.in. z tym artykułem, członkowie służby zagranicznej nie są wymienieni jako ci, których oświadczenia lustracyjne podlegają sprawdzaniu w pierwszej kolejności. Tymczasem w zasobie Biura Lustracyjnego znajduje się obecnie ponad 370 tysięcy oświadczeń lustracyjnych, które muszą być przez pracowników biura sukcesywnie weryfikowane.