W liniach lotniczych zepsuć wszystko można bardzo szybko, a restrukturyzacja to nigdy nie jest praca jednej ekipy w czasie jednej kadencji – mówi prezes Kenya Airways Sebastian Mikosz.

Rz: Mija dziewięć miesięcy od dnia, kiedy przejšł pan kierowanie Kenya Airways. Jak daleko doszedł pan z naprawš tej linii?

t o koniec poczštku drogi, bo "ogarnšłem temat". Zaczynam rozumieć kraj, ludzi i samš firmę. Powoli budujemy zespół.

Jeœli podzielimy to, co udało się zrobić, na finansowe słupki i mentalnoœć ludzi pracujšcych w restrukturyzowanej firmie, to gdzie zmiany sš bardziej widoczne?

"Słupki" nadal się nie zgadzajš, ale nie będzie żadnego postępu, jeœli nie zmienimy mentalnoœci pracowników. A naprawa Kenya Airways to wielkie wyzwanie finansowe. Już widzę, na który ze słupków będę miał wpływ i w jakim tempie będš następowały korzystne dla nas reakcje. Z czym poradzimy sobie sami, a kiedy będę potrzebował wsparcia politycznego. Jak każdy narodowy przewoŸnik, Kenya Airways sš silnie osadzone w miejscowych realiach. Na decyz...