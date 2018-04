Ostrzeżenie dla linii lotniczych: nie lećcie w stronę Syrii

Europejska agencja kontroli ruchu lotniczego Eurocontrol zaleciła wszystkim przewoŸnikom nadzwyczajnš ostrożnoœć podczas lotów nad wschodniš częœciš Morza Œródziemnego. Powodem jest bardzo prawdopodobny atak na Syrię, jako akcja odwetowa za użycie broni chemicznej przeciwko ludnoœci cywilnej.

Może on nastšpić w cišgu najbliższych 72 godzin. Podczas ataku mogš zostać wykorzystane rakiety ziemia- powietrze, a łšcznoœć radiowa będzie przerwana, więc nawigacja nie będzie działać. Eurocontrol na swojej stronie internetowej nie podała Ÿródeł problemów, zaznaczyła jedynie, że problematyczny obszar to Wschodnie Morze Œródziemne/Nikozja, którędy prowadzš korytarze lotnicze w rejsach z Europy na Bliski Wschód oraz do Azji. Region Nikozji oznacza terytorium Cypru oraz otaczajšce wyspę morze. Na mapie, jakš Eurocontrol zamieœciła na swojej stronie internetowej, nie zaznaczono natomiast obszaru wschodniego Morza Œródziemnego. Zalecenie nadzwyczajnej czujnoœci podczas lotów w tym regionie zaleciła również agencja bezpieczeństwa lotniczego EASA.

Takie samo ostrzeżenie wydały już wczeœniej władze niemieckie, francuskie, amerykańskie i brytyjskie, zalecajšc przewoŸnikom omijanie przestrzeni powietrznej Syrii.

Wiadomo — jak podał Reuters — że jedynymi liniami, które dzisiaj przeleciały nad tym terytorium były maszyny Syrian Air oraz libańskie Middle Easter Airlines.

Regulatorzy ruchu lotniczego i sami przewoŸnicy sš bardzo ostrożni po tym, jak w 2014 roku nad wschodniš Ukrainš właœnie przez rakietę ziemia- powietrze został zestrzelony samolot Malaysian Airlines. W katastrofie lotu MH17 zginęło wówczas 298 osób. Zalecenie unikania obszaru powietrznego Korei Północnej wydały z kolei władze tego kraju rok temu. Wszystkie linie wykonujšce rejsy w tej okolicy musiały zostać przekierowane.